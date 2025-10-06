Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mamão é um ingrediente nutritivo e versátil, considerado uma ótima escolha para incluir no preparo de vitaminas. Rico em fibras, vitaminas como A, C e do complexo B, além de minerais importantes como potássio e magnésio, ele contribui para o bom funcionamento do organismo e fortalece a imunidade.

A seguir, confira como preparar 5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável!

Vitamina de mamão com aveia e mel

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

200 ml de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

200 ml de leite de amêndoas gelado

2 colheres de sopa de linhaça dourada

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com morango e iogurte

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

1 xícara de chá de morangos

170 g de iogurte natural

150 ml de leite de aveia gelado

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

1 banana picada

170 g de iogurte natural

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com abacate e cacau

Ingredientes

1 xícara de chá de mamão picado

1/2 abacate maduro picado

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.