5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável

Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 06/10/25 15h36
Vitamina de mamão com aveia e mel (Imagem: Lazhko Svetlana | Shutterstock)

O mamão é um ingrediente nutritivo e versátil, considerado uma ótima escolha para incluir no preparo de vitaminas. Rico em fibras, vitaminas como A, C e do complexo B, além de minerais importantes como potássio e magnésio, ele contribui para o bom funcionamento do organismo e fortalece a imunidade.

A seguir, confira como preparar 5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável!

Vitamina de mamão com aveia e mel

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça e gengibre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com morango e iogurte

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 xícara de chá de morangos
  • 170 g de iogurte natural
  • 150 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

copo de vidro com vitamina laranja e dois canudos de metal. duas bananas e rodelas de mamão com sementes em volta do copo
Vitamina de mamão com banana (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 banana picada
  • 170 g de iogurte natural
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com abacate e cacau

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1/2 abacate maduro picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

