5 receitas de tortas veganas salgadas de liquidificador

Incrivelmente versáteis, as tortas, ótimas opções para lanches ou almoços e jantares, podem ser recheadas de diversas formas. Com opções sem ingredientes de origem animal, o prato fica ainda mais democrático, nos permitindo explorar uma infinidade de sabores, texturas e combinações únicas. A seguir, confira 5 receitas de tortas veganas que vão surpreender o seu paladar!

Torta vegana de alho-poró com brócolis

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

1 xícara de chá de óleo vegetal

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de sal

13 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de alho-poró picado

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de óleo vegetal

300 g de floretes de brócolis cozidos e picados

1 xícara de chá de azeitona preta picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de requeijão vegano

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite de soja, o óleo vegetal, a farinha de linhaça e o sal por 2 minutos. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e o fermento e bata até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite e o óleo em fogo médio e refogue o alho-poró. Acrescente o brócolis e refogue por 5 minutos. Retire do fogo, misture a azeitona e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, despeje metade da massa e espalhe o recheio e o requeijão vegano. Cubra com a massa restante e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta vegana de batata-doce com espinafre

Ingredientes

Massa

2 batatas-doces descascadas, cortadas em pedaços e cozidas

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Recheio

2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas

1/2 xícara de chá de cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as batatas-doces até obter um purê liso e sem pedaços. Reserve. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa até começar a dourar. Acrescente o espinafre picado e refogue até murchar completamente. Junte o tomate seco e tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.

No liquidificador, bata o purê de batata-doce, o leite de amêndoas, o azeite e o sal. Aos poucos, adicione a farinha de trigo integral, misturando bem até formar uma massa cremosa. Por último, adicione o fermento e incorpore delicadamente.

Unte uma forma média com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Depois, despeje metade da massa no fundo da forma e espalhe uniformemente. Adicione o recheio de espinafre e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta vegana rústica de palmito com legumes (Imagem: Ana Brettas | Shutterstock)

Torta vegana rústica de palmito com legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

80 ml de azeite de oliva

1 pitada de sal

3 colheres de sopa de água gelada

Recheio

300 g de palmito picado

picado 1 cenoura em cubos e cozida al dente

1 pimentão vermelho cortado em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 cebola picada

100 g de milho-verde

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture as farinhas de trigo e de aveia e o sal. Depois, adicione o azeite de oliva e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Acrescente a água aos poucos, amassando até formar uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar. Adicione o tomate, o pimentão e a cenoura. Cozinhe por alguns minutos. Junte o palmito e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 a 3 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Abra a massa e forre uma forma de fundo removível com ela, inclusive dos lados. Adicione o recheio já frio. Depois, salpique sobre o recheio a farinha de rosca. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35-40 minutos ou até dourar.

Torta vegana cremosa de milho-verde

Ingredientes

300 g de massa para pastel vegana

2 xícaras de chá de leite de soja

3 colheres de sopa de farinha de trigo

340 g de milho-verde escorrido

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

50 g de queijo vegano ralado

3 colheres de sopa de farinha de rosca

Modo de preparo

Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível com a massa de pastel. Depois, leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. No liquidificador, bata o leite de soja, a farinha de trigo, 170 g de milho-verde, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo.

Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue o fogo e adicione o milho-verde restante e o cheiro-verde e misture. Despeje sobre a massa. Após, polvilhe com o queijo vegano ralado e a farinha de rosca misturados. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Espere esfriar um pouco, desenforme e sirva.

Torta vegana de grão-de-bico com berinjela

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cru

3/4 de xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de semente de chia

3 colheres de sopa de água

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para deixar de molho e cozinhar

Recheio

1 berinjela cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1 tomate picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra e lave bem os grãos. Coloque o grão-de-bico escorrido em uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Desligue, escorra a água e reserve até esfriar um pouco.

Após, misture as sementes de chia com 3 colheres de sopa de água e deixe descansar por cerca de 10 minutos, até formar um gel. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a berinjela e o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que a berinjela esteja macia. Reserve.

No liquidificador, coloque o grão-de-bico cozido, 3/4 de xícara de chá de água, o azeite, a chia hidratada, a cúrcuma e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e espessa. Adicione o fermento por último e bata rapidamente apenas para incorporar.

Em seguida, unte uma forma média com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Depois, despeje metade da massa, espalhando com uma espátula. Cubra com o recheio refogado e, em seguida, coloque o restante da massa por cima, nivelando com cuidado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Espere amornar antes de cortar para servir.