5 receitas de torta de liquidificador sem lactose

A busca por uma alimentação saudável e inclusiva tem se tornado cada vez mais comum, especialmente para aqueles que possuem intolerância à lactose. As tortas, uma paixão universal, muitas vezes são evitadas por quem precisa seguir uma dieta restritiva. Pensando nisso, reunimos 5 receitas deliciosas de tortas sem leite que prometem agradar diversos paladares. Confira!

Torta de sardinha

Ingredientes

200 g de sardinha ao molho

ao molho 4 ovos

240 ml de água

2/4 de xícara de chá de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

200 g de fécula de batata

1 colher de sopa de fermento químico

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a sardinha, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com a sardinha e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Torta de frango

Ingredientes

200 g de farinha de trigo

1 ovo

200 ml de leite de aveia

100 ml de óleo

395 g de milho-verde

250 g de molho de tomate

1 peito de frango cozido, desfiado e temperado

cozido, desfiado e temperado Sal e orégano a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o ovo, o leite, o óleo, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com o frango, finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes

3 ovos

5 colheres de sopa de farelo de aveia

5 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

4 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha descascada, picada e cozida

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, a aveia, farinha de grão-de-bico, a água e o azeite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com os legumes, finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de carne desfiada (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)

Torta de carne desfiada

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de amido de milho

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

250 g de carne cozida e desfiada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e o tomate e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com a carne e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de mix de castanhas

1 ovo

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

1/4 de xícara de chá de sementes de gergelim branco

branco 1/2 xícara de chá coco ralado

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

1 1/4 de xícara de chá de leite de coco

1/3 de xícara de chá de amido de milho

2 gemas de ovo

1/3 de xícara de chá de mel

Suco de 2 limões

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque metade do leite de coco e o amido de milho e misture até diluir completamente. Adicione o restante do leite, as gemas e o mel e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o mel derreter. Aos poucos, acrescente o suco de limão e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, junte a essência de baunilha e misture. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira para gelar.

Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o mix de castanhas e o coco e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione o ovo, o açúcar, a canela e o gergelim e mexa até obter uma massa homogênea. Transfira para uma forma com fundo removível untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar, recheie com o creme e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.