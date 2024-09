5 receitas de sushi vegetariano para fazer em casa

O sushi é um prato típico da culinária japonesa que conquistou o paladar dos brasileiros. Preparado à base de algas e arroz, é simples de fazer e pode ser combinado com diferentes tipos de recheios, inclusive vegetarianos. Isso porque ele também pode ser feito com vegetais deliciosos e essenciais para o organismo. A seguir, confira 5 receitas de sushi práticas para você fazer em casa!

Sushi de pepino, tomate e alface

Ingredientes

Arroz de sushi

2 xícaras de chá de arroz para sushi

25 g de alga nori

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

Água

Recheio

1 pepino descascado e cortado em tiras

2 tomates picados

Folhas de alface lavadas

Modo de preparo

Arroz de sushi

Em um recipiente, coloque o arroz e lave em água corrente. Escorra a água e deixe descansar por 15 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo alto para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o vinagre, o açúcar e o sal e leve ao fogo médio até dissolver o açúcar. Desligue o fogo, junte a mistura ao arroz e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a parte brilhante da alga virada para baixo e, sobre a parte crespa, faça uma camada com o arroz, deixando as pontas livres. Disponha a folha de alface sobre o arroz, coloque uma tira de pepino sobre ela e, em fila, acomode o tomate picado ao lado do pepino. Enrole o sushi apertando bem e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e sirva em seguida.

Sushi de batata-doce

Ingredientes

Arroz de sushi

1 xícara de chá de arroz para sushi

3/4 colheres de sopa de sal

1 1/3 xícara de chá de água

1 1/2 colher de sopa de vinagre de arroz

3 folhas de alga de nori

Água

Recheio

1 colher de sopa de óleo vegetal

450 g de batata-doce descascada e cortada em tiras

descascada e cortada em tiras 2 cebolinhas picadas

1 colher de sopa de xarope de bordo

1 colher de chá de óleo de gergelim

Óleo de gergelim para untar

Modo de preparo

Arroz de sushi

Em um recipiente, coloque o arroz e lave em água corrente. Escorra a água, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, adicione vinagre e sal e leve ao fogo alto, mexendo de vez em quando, até levantar fervura. Após, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até secar todo o líquido. Desligue o fogo e deixe descansar até esfriar.

Recheio

Unte uma assadeira com óleo de gergelim e reserve. Em um recipiente, coloque o óleo de gergelim, o óleo vegetal, o xarope de bordo e misture bem. Passe as tiras de batata-doce sobre a mistura e disponha sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 25 minutos, virando as batatas na metade do tempo. Retire do forno e reserve.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a parte brilhante da alga virada para baixo e, sobre a parte crespa, faça uma camada com o arroz, deixando as pontas livres. Disponha duas tiras de batata-doce sobre o arroz e faça uma linha com a cebolinha ao lado. Enrole o sushi apertando bem e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e sirva em seguida.

Sushi de abacate (Imagem: Razvan Dima | Shutterstock)

Sushi de abacate

Ingredientes

300 ml de água

180 g de arroz para sushi

3 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 pitada de sal

4 folhas de alga de nori

Polpa de 1 abacate picado

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz e lave em água corrente. Escorra a água e transfira o arroz para uma panela. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar até secar. Retire do fogo, adicione o azeite e o sal, misture bem e deixe esfriar.

Em um tapete de bambu, coloque a parte brilhante da alga virada para baixo e, sobre a parte crespa, faça uma camada com o arroz, deixando as pontas livres. Disponha os pedaços de abacate em uma fileira, enrole o sushi apertando bem e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e sirva em seguida.

Sushi de tofu grelhado e cenoura

Ingredientes

Arroz de sushi

2 xícaras de chá de arroz para sushi

25 g de alga nori

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

Água

Recheio

200 g de tofu grelhado em tiras

grelhado em tiras 1 cenoura ralada

Modo de preparo

Arroz de sushi

Em um recipiente, lave o arroz em água corrente, escorra e deixe repousar por 15 minutos. Depois, coloque o arroz em uma panela, cubra com água, tampe e cozinhe em fogo alto por 20 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela separada, aqueça o vinagre, o açúcar e o sal em fogo médio até o açúcar dissolver. Misture esse molho ao arroz e mexa bem. Deixe o arroz descansar por 15 minutos.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a alga nori com o lado brilhante virado para baixo. Espalhe uma camada de arroz e coloque as tiras de tofu grelhado e a cenoura ralada no centro. Enrole o sushi apertando bem e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e sirva em seguida.

Sushi de shitake e pepino

Ingredientes

Arroz de sushi

2 xícaras de chá de arroz para sushi

25 g de alga nori

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

Água

Recheio

100 g de cogumelos shitake refogados

1 pepino cortado em tiras

Modo de preparo

Arroz de sushi

Em um recipiente, coloque o arroz e lave-o em água corrente. Escorra e deixe descansar por 15 minutos. Em seguida, transfira para uma panela, cubra com água, tampe e cozinhe em fogo alto por 20 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça o vinagre, o açúcar e o sal em fogo médio até que o açúcar dissolva. Despeje a mistura no arroz e mexa bem. Deixe descansar por 15 minutos.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a alga nori com o lado brilhante virado para baixo. Espalhe o arroz e adicione os cogumelos refogados e as tiras de pepino no centro. Enrole o sushi apertando bem e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e sirva em seguida.