5 receitas de sucos funcionais para uma vida mais saudável

Os sucos funcionais são excelentes opções para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável e manter a dieta em dia. Além de deliciosas, estas bebidas geralmente contêm ingredientes ricos em vitaminas e minerais, que trazem inúmeros benefícios ao corpo. Por isso, separamos 5 receitas saudáveis e fáceis de preparar para deixar o seu dia mais saboroso. Confira!

Suco antioxidante

Ingredientes

1 cenoura descascada e picada

1 maçã descascada e picada

2 ramos de aipo picados

400 ml de água

1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a cenoura, a maçã e o aipo até triturar bem. Acrescente a água e bata por mais 2 minutos. Por último, adicione o suco de limão e bata novamente para misturar. Sirva em seguida.

Suco para ajudar a relaxar

Ingredientes

200 ml de água de coco

1 xícara de chá de morangos

1 xícara de chá de cubos de melancia

1/2 xícara de chá de erva-doce fresca

1 pedaço de gengibre

Pedras de gelo para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, menos as pedras de gelo, e bata por 3 minutos. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para melhorar a digestão

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado e picado

1 pepino descascado e picado

1 maçã com casca e sem sementes picada

Suco de 1 laranja

200 ml de água

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino, a maçã, o suco de laranja e a água. Bata bem até obter uma bebida homogênea. Adicione as folhas de hortelã e bata por mais alguns segundos. Coe o suco se desejar, transfira para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de beterraba (Imagem: nblx | Shutterstock)

Suco detox de beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 maçã com casca e sem sementes picada

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água

Pedras de gelo para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até incorporar bem. Coe o suco com a ajuda de uma peneira. Transfira para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Dica: sirva com sementes de chia.

Suco para fortalecer a imunidade

Ingredientes

1 xícara de chá de abacaxi picado

1/2 xícara de chá de manga picada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

Suco de 1 laranja

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque, no liquidificador, o abacaxi, a manga, a cúrcuma em pó, o suco de laranja e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira o suco para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva.