5 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios

As sopas são pratos versáteis e podem ser preparadas com diversos ingredientes. Além disso, são ótimas para os dias frios, principalmente para quem busca opções para se aquecer sem sair da dieta. A seguir, confira 5 receitas de sopas leves e saborosas para você incluir no seu cardápio!

Sopa cevadinha com frango

Ingredientes

1 xícara de chá de cevadinha

300 g de peito de frango cortado em cubos

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 mandioquinha descascada e cortada em cubos

1/2 tomate sem sementes e picado

1 l de caldo de galinha caseiro

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cevadinha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 2 minutos. Em seguida, junte a cevadinha, as batatas, a mandioquinha e o tomate e refogue por 1 minuto. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o caldo de galinha e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de batata-doce e couve-manteiga

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 6 folhas de couve-manteiga cortadas em tiras

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas-doces e a couve-manteiga e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino e mexa. Cubra com água e cozinhe até a batata-doce ficar macia. Desligue o fogo e sirva a sopa ainda quente.

Sopa de fubá com frango

Ingredientes

1 1/2 l de água

200 g de peito de frango desfiado

1 xícara de chá de fubá

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com água e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de feijão cannellini (Imagem: Olga’s captured moments | Shutterstock)

Sopa de feijão cannellini

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão cannellini cozido

1 cenoura descascada e picada

1 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de couve-manteiga cortada em tiras

cortada em tiras 2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 folha de louro

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o feijão, a cenoura e a couve-manteiga e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cubra os ingredientes com água. Por último, coloque a folha de louro e cozinhe a sopa por 20 minutos. Desligue o fogo, decore com a cebola-roxa e sirva em seguida.

Sopa de repolho com cenoura

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

100 g de aipo fatiado

300 g de repolho fatiado

1 l de caldo de legumes

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho, a cenoura e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente o caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Junte o repolho, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture. Cozinhe por mais 40 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.