5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango para o almoço

O frango é uma das proteínas mais versáteis da culinária, capaz de se adaptar a diferentes preparações — dos pratos mais sofisticados às receitas caseiras que aquecem o coração. Quando combinado em sopas, caldos e cremes, ele se transforma em refeições completas, cheias de sabor e nutrientes, perfeitas para um almoço prático e reconfortante.
Abaixo, confira como preparar algumas opções de sopas, caldos e cremes com frango para incluir no seu cardápio!
Sopa de frango com cenoura e macarrão
Ingredientes
- 1 peito de frango sem pele
- 1,5 l de caldo de frango
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 talo de salsão picado
- 1 folha de louro
- 250 g de macarrão espaguete
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 fio de azeite de oliva
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango e a folha de louro e refogue alguns minutos. Cubra com o caldo de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até o frango ficar bem macio. Retire o frango, desfie e reserve.
Coe o caldo, volte-o para a panela e adicione as cenouras e o salsão. Cozinhe até ficarem macios. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Por fim, junte o frango desfiado de volta à panela e misture. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.
Creme de abóbora com frango
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 l de caldo de legumes
- 1 xícara de chá de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela, adicione frango desfiado e o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Caldo de mandioca com frango
Ingredientes
- 500 g de mandioca descascada e picada
- 250 g de mandioquinha
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1,2 l de água para o caldo
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
- Água para cozinhar a mandioca e a mandioquinha
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, a mandioquinha e a água e cozinhe em fogo médio por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Espere amornar e disponha em um liquidificador com um pouco da água do cozimento. Bata até formar um creme liso. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a páprica doce e misture. Junte a água e o creme de mandioca batido e mexa até incorporar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e ferva por 5 minutos. Distribua em recipientes individuais e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Caldo verde com frango
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1,2 l de caldo de frango
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione as batatas e o caldo de frango e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o frango cozido e a couve-manteiga. Leve ao fogo médio para aquecer e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Sopa cremosa de nhoque com frango, espinafre e cenoura
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 talos de salsão picados
- 2 peitos de frango cozidos e cortados em cubos
- 1 l de caldo de frango
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho (diluído em 3 colheres de sopa de água)
- 500 g de nhoque de batata
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue até começarem a amolecer. Adicione o frango cozido e o caldo de frango e ferva. Reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos.
Em seguida, junte o creme de leite e o amido de milho diluído, mexendo sempre até engrossar levemente e formar um caldo cremoso. Acrescente os nhoques e cozinhe até que subam à superfície. Por último, coloque as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.