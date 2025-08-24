5 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas

As sobremesas na taça despertam os sentidos, conquistando os olhos e paladar. Versáteis, agradam até os mais exigentes. E o melhor de tudo é que ficam prontas em poucos minutos, sendo perfeitas tanto para ocasiões especiais quanto para um momento simples de prazer. Pensando nisso, a seguir, selecionamos algumas opções irresistíveis para você preparar em casa. Confira!

Creme de chocolate com morango

Ingredientes

1 l de leite

4 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de amido de milho

6 colheres de sopa de chocolate em pó

1 gema de ovo

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

2 xícaras de chá de morangos fatiados

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate, a gema de ovo e o leite condensado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, espere amornar e transfira para uma batedeira. Bata por 5 minutos, adicionando o creme de leite aos poucos. Após, distribua o creme em taças e leve à geladeira por 1 hora. Finalize decorando com os morangos e as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes

200 g de biscoito de maisena

de maisena 1/2 xícara de chá de manteiga derretida

Raspas de 1 limão

400 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Suco de 3 limões

Chantili e raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e as raspas de limão e misture até obter uma farofa úmida. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão e bata até obter uma consistência homogênea.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de farofa e distribua em taças, cubra com a musse e repita o processo até preencher todos os recipientes, finalizando com a musse. Decore com o chantili e as raspas de limão. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Palha italiana

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 colher de sobremesa de manteiga

230 ml de leite

3 colheres de sopa de chocolate em pó

10 biscoitos de maisena picados

Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e o chocolate granulado, e leve ao fogo baixo, mexendo até obter um creme. Desligue o fogo e espere esfriar. Adicione os biscoitos e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, distribua o doce em taças e cubra com chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Brigadeiro de cappuccino (Imagem: Vanira Arnaud Estudio | Shutterstock)

Brigadeiro de cappuccino

Ingredientes

395 g de leite condensado

60 g de chocolate ao leite

40 g de chocolate branco

branco 2 colheres de sopa de café solúvel

1 colher de sopa de manteiga sem sal

100 g de creme de leite fresco

1 pitada de sal

Granulado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, e leve ao fogo médio até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, distribua o brigadeiro em canecas e decore com granulado. Sirva em seguida.

Musse de creme de avelã

Ingredientes

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite sem soro

250 g de creme de avelã

1 xícara de chá de leite

24 g de gelatina em pó sem sabor

em pó sem sabor 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o creme de avelã e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água. Misture e leve ao micro-ondas por 13 segundos para dissolver. Coloque a gelatina dissolvida no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.