5 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas

As sobremesas na taça despertam os sentidos, conquistando os olhos e paladar. Versáteis, agradam até os mais exigentes. E o melhor de tudo é que ficam prontas em poucos minutos, sendo perfeitas tanto para ocasiões especiais quanto para um momento simples de prazer. Pensando nisso, a seguir, selecionamos algumas opções irresistíveis para você preparar em casa. Confira!
Creme de chocolate com morango
Ingredientes
- 1 l de leite
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 6 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 gema de ovo
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 2 xícaras de chá de morangos fatiados
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate, a gema de ovo e o leite condensado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, espere amornar e transfira para uma batedeira. Bata por 5 minutos, adicionando o creme de leite aos poucos. Após, distribua o creme em taças e leve à geladeira por 1 hora. Finalize decorando com os morangos e as folhas de hortelã. Sirva em seguida.
Torta de limão
Ingredientes
- 200 g de biscoito de maisena
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- Raspas de 1 limão
- 400 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- Suco de 3 limões
- Chantili e raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e as raspas de limão e misture até obter uma farofa úmida. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão e bata até obter uma consistência homogênea.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de farofa e distribua em taças, cubra com a musse e repita o processo até preencher todos os recipientes, finalizando com a musse. Decore com o chantili e as raspas de limão. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Palha italiana
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 1 colher de sobremesa de manteiga
- 230 ml de leite
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 10 biscoitos de maisena picados
- Chocolate granulado para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e o chocolate granulado, e leve ao fogo baixo, mexendo até obter um creme. Desligue o fogo e espere esfriar. Adicione os biscoitos e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, distribua o doce em taças e cubra com chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Brigadeiro de cappuccino
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 60 g de chocolate ao leite
- 40 g de chocolate branco
- 2 colheres de sopa de café solúvel
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal
- 100 g de creme de leite fresco
- 1 pitada de sal
- Granulado para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, e leve ao fogo médio até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, distribua o brigadeiro em canecas e decore com granulado. Sirva em seguida.
Musse de creme de avelã
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 400 g de creme de leite sem soro
- 250 g de creme de avelã
- 1 xícara de chá de leite
- 24 g de gelatina em pó sem sabor
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o creme de avelã e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água. Misture e leve ao micro-ondas por 13 segundos para dissolver. Coloque a gelatina dissolvida no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.