5 receitas de sobremesa para impressionar no Dia dos Pais

A comemoração do Dia dos Pais pede um cardápio especial. Neste contexto, o fechamento com chave de ouro faz toda a diferença, pois é a lembrança que vai concluir toda a experiência, considerando o apelo de sabor e um visual marcante. Por isso, com ajuda do chef Zeki, do Grupo PHD Eventos, especializado em experiências 360° para eventos sociais e corporativos, listamos 5 receitas de doces que têm tudo para agradar à família. Confira!

Esfera de chocolate com entremet de coco e manga e calda de chocolate (por chef Zeki)

Ingredientes

Casca de chocolate

500 g de chocolate nobre amargo

Entremet de coco e manga

600 g de leite condensado

1 l de creme de leite fresco

17,5 folhas de gelatina

75 g de coco ralado

300 ml de leite de coco

200 g de polpa de manga

30 g de açúcar refinado

2 g de pectina

Cocada cremosa

395 g de leite condensado

150 g de coco ralado

Glaçagem de chocolate branco

420 ml de água

420 ml de glucose

220 g de açúcar

280 g de creme de leite

420 g de chocolate branco

320 g de leite condensado

30 g de gelatina em folhas

12 g de corante branco (dióxido de titânio)

Crumble de chocolate

200 g de açúcar refinado

200 g de farinha de trigo

200 g de farinha de amêndoas

100 g de chocolate 100% cacau

Calda de chocolate

1,5 l de leite

330 g de chocolate em pó

120 g de cacau em pó

330 g de chocolate em gotas

600 g de açúcar refinado

Modo de preparo

Casca de chocolate

Tempere o chocolate até atingir a temperatura de 30-32°C. Molde as cascas de chocolate e reserve.

Entremet de coco e manga

Na batedeira, bata o creme de leite até alcançar o ponto de chantili e leve à geladeira. Em uma tigela, hidrate e derreta a gelatina. Reserve. Em outra tigela, misture o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado. Adicione a gelatina à mistura. Incorpore aos poucos o chantili à mistura de coco. Leve à geladeira para descansar por alguns minutos. Em uma panela, misture a polpa de manga, o açúcar e a pectina. Leve ao fogo médio e cozinhe até formar uma geleia. Reserve.

Cocada cremosa

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Cozinhe até atingir uma consistência cremosa. Retire da panela e deixe esfriar.

Glaçagem de chocolate branco

Em uma panela, coloque o açúcar, a glucose e a água, e cozinhe em fogo baixo. Em uma tigela, hidrate e derreta as folhas de gelatina. Quando a calda atingir 120 °C, adicione o leite condensado e o creme de leite. Em seguida, adicione o chocolate à mistura com gelatina. Despeje a calda sobre a gelatina e o chocolate, mexendo bem. Adicione o corante e bata no liquidificador até ficar cremoso. Reserve.

Crumble de chocolate

Misture todos os ingredientes na batedeira até formar uma massa. Coloque em uma forma e leve ao forno a 160 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Coloque no processador e processe até obter uma farofa.

Calda de chocolate

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo até reduzir. Retire do fogo e deixe esfriar.

Montagem

Prepare a musse de coco e a geleia de manga. Congele até atingir -18 °C. Aqueça a glaçagem até 37 °C. Banhe as entremets, deixando o excesso escorrer. Monte as esferas de chocolate: coloque uma camada de cocada no fundo, seguida pelo entremet e finalize com a decoração desejada. Sirva com a calda de chocolate.

Creme brûlée de limão-siciliano (Imagem: Efraim Lucas | Grupo PHD Eventos)

Creme brûlée de limão-siciliano (por chef Zeki)

Ingredientes

1,5 l de leite integral

750 ml de creme de leite

Raspas de 5 limões-sicilianos

450 g de açúcar refinado

540 g de gema pasteurizada

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo baixo, aqueça o leite integral, o creme de leite e as raspas de limão-siciliano até levantar fervura. Enquanto isso, em uma tigela, misture as gemas e o açúcar. Quando a mistura de leite estiver quente, faça a temperagem adicionando lentamente o líquido quente à mistura de gemas e açúcar, mexendo constantemente para evitar que as gemas cozinhem.

Misture até obter um creme homogêneo e reserve na geladeira por 12-24 horas. Após, preaqueça o forno a 90 °C. Coloque o creme em recipientes que possam ir ao forno e asse em banho-maria por 90 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Antes de servir, polvilhe com açúcar e queime com um maçarico até formar uma crosta dourada e crocante.

Dica: sirva decorado com flores comestíveis.

Musse de chocolate ruby com praliné de castanha-do-pará

Ingredientes

Musse de chocolate ruby

250 g de chocolate ruby

300 ml de creme de leite fresco (bem gelado)

2 claras de ovo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de suco de limão

Praliné de castanha-do-pará

100 g de castanha-do-pará picada grosseiramente

picada grosseiramente 100 g de açúcar

1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Musse de chocolate ruby

Em fogo baixo, derreta o chocolate ruby em banho-maria, mexendo a cada 30 segundos para não queimar. Desligue o fogo e acrescente o suco de limão. Mexa para incorporar e reserve até que esfrie levemente. Em uma batedeira, bata o creme de leite até atingir o ponto de chantili. Transfira para um recipiente e reserve na geladeira. Ainda na batedeira, bata as claras em neve. Quando começarem a firmar, adicione o açúcar aos poucos e continue batendo até obter um merengue brilhante e aerado.

Após, delicadamente, misture o chantili ao chocolate, com movimentos suaves de baixo para cima, preservando a leveza da musse. Depois, repita o processo com as claras em neve, misturando com cuidado até obter um creme homogêneo e aerado. Distribua a sobremesa em taças e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Praliné de castanha-do-pará

Em uma panela pequena, derreta o açúcar com a água em fogo médio até formar um caramelo dourado. Adicione as castanhas-do-pará e misture rapidamente para envolvê-las no caramelo. Despeje a mistura sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e deixe esfriar completamente. Depois de firme, quebre o praliné em pedaços menores. Retire as taças com musse da geladeira e finalize com o praliné por cima. Sirva em seguida.

Cheesecake com calda de frutas vermelhas (Imagem: Efraim Lucas | Grupo PHD Eventos)

Cheesecake com calda de frutas vermelhas (por chef Zeki)

Ingredientes

Recheio

600 g de açúcar refinado

3,6 kg de cream cheese

12 ovos

90 g de gema pasteurizada

12 g de pasta de baunilha

120 g de amido de milho

600 g de creme de leite

Crumble de amêndoas

200 g de açúcar refinado

200 g de farinha de trigo

200 g de farinha de amêndoas

200 g de manteiga

Calda de frutas vermelhas

1,5 kg de frutas vermelhas congeladas

375 g de açúcar refinado

Suco de 2 laranjas

75 ml de licor de cereja

Modo de preparo

Recheio

Na batedeira, bata o açúcar, o cream cheese e a pasta de baunilha até obter um creme fofo. Aos poucos, acrescente os ovos e as gemas, misturando bem. Adicione o amido de milho e o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e reserve.

Crumble de amêndoas

Na batedeira, misture todos os ingredientes do crumble de amêndoas até formar uma massa. Coloque em uma forma e leve ao forno a 160 °C por 30 minutos, mexendo a cada 10 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Coloque no processador e processe até obter uma farofa.

Calda de frutas vermelhas

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Deixe reduzir um pouco do líquido e retire do fogo. Aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata e coe com uma peneira. Leve à geladeira para gelar.

Montagem

Forre o fundo de uma forma de fundo removível com o crumble de amêndoas. Despeje o recheio de cheesecake sobre a base de crumble. Asse por aproximadamente 50 minutos em forno preaquecido em temperatura média, ou até que o centro do cheesecake esteja firme, mas ainda ligeiramente trêmulo. Retire do forno, aguarde esfriar e despeje a calda de frutas vermelhas sobre o cheesecake, espalhando uniformemente. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme e sirva gelado.

Dica: sirva o cheesecake decorado com frutas vermelhas e flores.

Torta de amêndoas com damascos e mel de laranjeira

Ingredientes

Torta

200 g de biscoito amanteigado

100 g de manteiga sem sal derretida

Recheio

100 g de damasco seco

3 ovos

100 g de açúcar

80 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

120 g de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Água morna

Montagem

3 colheres de sopa de mel de laranjeira

Lascas de amêndoas e damascos secos inteiros para decorar

Modo de preparo

Torta

Triture os biscoitos amanteigados em um processador até obter uma farofa fina. Disponha em uma tigela e adicione a manteiga derretida. Mexa até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível com essa mistura, pressionando com uma colher para compactar. Leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Hidrate os damascos secos em água morna por cerca de 10 minutos, escorra e pique em cubinhos. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a manteiga e misture. Junte a farinha de amêndoas e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Por fim, adicione os damascos picados e misture delicadamente.

Montagem

Despeje o recheio sobre a base da torta e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e o centro firme ao toque. Retire do forno e aguarde esfriar. Para finalizar, regue a superfície com o mel de laranjeira, espalhando com delicadeza. Decore com lascas de amêndoas e damascos secos inteiros. Sirva em seguida.

