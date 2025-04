A Páscoa é um momento especial de renovação, união e celebração à mesa — e o peixe é o grande protagonista desse período. Leve, saboroso e versátil, ele combina perfeitamente com pratos assados que encantam pela simplicidade e pelo aroma irresistível. Além disso, é ideal para quem deseja surpreender os familiares e amigos com opções caseiras irresistíveis.

A seguir, confira 5 receitas de peixe assado para a Páscoa!

Filé de robalo assado com salada

Ingredientes

Peixe

2 postas de robalo

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Azeite para untar

Salada

1 xícara de folhas verdes (rúcula e espinafre)

5 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola descascada e fatiada

1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada

Azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa picada e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as postas de robalo e tempere com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Tampe e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha as postas de robalo sobre uma assadeira untada com azeite de oliva, regue o peixe com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.

Em um recipiente, coloque as folhas verdes, os tomates-cereja, a cebola e as azeitonas pretas e misture. Tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa e orégano. Disponha a salada em um prato e sirva acompanhada com o peixe.

Dica: sirva decorado com fatias de limão-siciliano.

Filé de tilápia assado com crosta de parmesão

Ingredientes

4 filés de tilápia

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo parmesão e a farinha de rosca e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e leve à geladeira por 20 minutos. Após, pincele os peixes com a manteiga derretida e passe na mistura de queijo parmesão e farinha de rosca, pressionando para fixar. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Salmão assado com aspargo

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão-siciliano

1 maço de aspargo (lavado e cortado as pontas duras)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Sementes de gergelim para finalizar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um prato, coloque os aspargos e tempere com metade do azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os filés de salmão sobre ela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o restante do azeite de oliva. Disponha os aspargos ao lado do peixe e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Polvilhe com gergelim e sirva em seguida.

Tainha assada (Imagem: Dima Sobko | Shutterstock)

Tainha assada

Ingredientes

2 tainhas inteiras limpas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Sal grosso, pimenta-do-reino moída e páprica picante a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Disponha os peixes sobre uma tábua e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais em ambos os lados da pele. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o sal grosso, a pimenta-do-reino e a páprica picante e misture. Esfregue a mistura sobre os peixes, inclusive nos cortes e dentro da cavidade. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha os peixes em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Pescada-branca recheada com farofa

Ingredientes

Peixe

1,2 kg de pescada-branca inteira e limpa

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascado e amassados

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 dente de alho descascado e picado

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Farofa

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Peixe

Em uma tábua, disponha a pescada-branca e, com a ajuda de uma faca, corte ao meio sem romper as extremidades. Tempere por dentro e por fora com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira e recheie o peixe com a farofa. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 55 minutos. Sirva em seguida.