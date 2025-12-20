A musse de liquidificador é a sobremesa perfeita para quem procura um doce rápido e prático para o dia a dia. Fácil de preparar, ela dispensa técnicas elaboradas e fica pronta em poucos minutos, usando ingredientes simples. Além disso, sua textura leve e sabor versátil agradam diferentes paladares.
A seguir, confira 5 receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos!
Musse de limão
Ingredientes
- 795 g de leite condensado
- 500 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de suco de limão
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e durinha. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida com as raspas de limão.
Musse de abacaxi
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 2 xícaras de chá de suco de abacaxi concentrado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência cremosa. Após, transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Musse de pêssego
Ingredientes
- 400 g de pêssego em calda escorrido e picado
- 200 g de creme de leite
- 395 g de leite condensado
- Suco de 1/2 limão
- Pêssego picado para finalizar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o pêssego, o leite condensado e o creme de leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até ficar bem cremoso e homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Distribua em taças ou em um refratário. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Finalize com o pêssego picado e sirva em seguida.
Musse de chocolate
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1/5 de xícara de chá de leite
- 250 g de creme de leite
- 395 g de chocolate em pó
- 12 g de gelatina incolor sem sabor
- 100 ml de água morna
- Raspas de chocolate e hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Transfira a mistura para o liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com folhas de hortelã e raspas de chocolate.
Musse de coco
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de leite
- 12 g de gelatina incolor sem sabor
- 50 g de coco ralado
- 100 ml de água morna
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a gelatina e a água morna, e bata até obter um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água morna e misture até dissolver completamente. Adicione a mistura ao liquidificador e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse em uma travessa e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.