5 receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos

- Atualizado: 20/12/25 11h06
Musse de limão (Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock)

A musse de liquidificador é a sobremesa perfeita para quem procura um doce rápido e prático para o dia a dia. Fácil de preparar, ela dispensa técnicas elaboradas e fica pronta em poucos minutos, usando ingredientes simples. Além disso, sua textura leve e sabor versátil agradam diferentes paladares.

A seguir, confira 5 receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos!

Musse de limão 

Ingredientes 

  • 795 g de leite condensado 
  • 500 g de creme de leite 
  • 1 xícara de chá de suco de limão 
  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e durinha. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida com as raspas de limão.

Musse de abacaxi 

Ingredientes 

  • 395 g de leite condensado 
  • 250 g de creme de leite 
  • 2 xícaras de chá de suco de abacaxi concentrado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência cremosa. Após, transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida. 

Musse de pêssego

Ingredientes

  • 400 g de pêssego em calda escorrido e picado
  • 200 g de creme de leite
  • 395 g de leite condensado
  • Suco de 1/2 limão
  • Pêssego picado para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o pêssego, o leite condensado e o creme de leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até ficar bem cremoso e homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Distribua em taças ou em um refratário. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Finalize com o pêssego picado e sirva em seguida.

Copo de vidro com musse de chocolate decorado com raspas de chocolate e folha de hortelã
Musse de chocolate (Imagem: Anna Quelhas | Shutterstock)

Musse de chocolate 

Ingredientes 

  • 395 g de leite condensado 
  • 1/5 de xícara de chá de leite 
  • 250 g de creme de leite 
  • 395 g de chocolate em pó 
  • 12 g de gelatina incolor sem sabor 
  • 100 ml de água morna
  • Raspas de chocolate e hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Transfira a mistura para o liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com folhas de hortelã e raspas de chocolate. 

Musse de coco

Ingredientes 

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de leite 
  • 12 g de gelatina incolor sem sabor 
  • 50 g de coco ralado
  • 100 ml de água morna 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a gelatina e a água morna, e bata até obter um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água morna e misture até dissolver completamente. Adicione a mistura ao liquidificador e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse em uma travessa e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida. 

