A feijoada é um dos pratos favoritos dos brasileiros para se aquecer nos dias frios. Versátil, pode ser preparada com ingredientes variados e é ideal para servir nas reuniões entre familiares e amigos, sobretudo se você está buscando opções de pratos veganos. Isso porque ela também pode ser feita com vegetais.

Abaixo, confira 5 receitas de feijoada vegana para os dias frios!

Feijoada vegana com linguiça vegetal

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto

100 g de linguiça vegetal

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

Sal, salsinha picada, pimenta-do-reino moída, azeite e folha de louro a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-preto, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água, transfira o feijão-preto para uma panela de pressão, cubra com água, adicione as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão.

Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione a linguiça e doure. Quando terminar de cozinhar o feijão-preto, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Disponha a mistura com a cebola e a linguiça sobre o feijão-preto e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o caldo engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida com a salsinha.

Feijoada vegana com proteína de soja

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada (PTS)

1 cebola-roxa picada

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de páprica defumada

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de cominho

Sal, azeite, folhas de louro e pimenta-do-reino moída a gosto

6 xícaras de chá de água para cozinhar o feijão-preto

2 xícaras de chá de água quente para hidratar a PTS

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-preto e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Após esse tempo, escorra a água do molho e transfira o feijão-preto para uma panela de pressão. Acrescente 6 xícaras de chá de água, as folhas de louro e leve ao fogo médio. Cozinhe por 20 minutos após pegar pressão.

Enquanto isso, em um recipiente, hidrate a proteína de soja com 2 xícaras de chá de água quente por 15 minutos. Depois, escorra e esprema bem para retirar o excesso de líquido. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite, doure o alho e a cebola-roxa. Acrescente a PTS, o molho de soja, a páprica e o cominho. Refogue por cerca de 5 minutos.

Após o cozimento do feijão-preto, desligue o fogo, libere a pressão e abra a panela. Misture a PTS refogada ao feijão-preto cozido. Cozinhe tudo junto por mais 10 a 15 minutos em fogo médio, até o caldo engrossar. Acerte o sal e finalize com pimenta-do-reino moída.

Feijoada vegana com bife de soja e vegetais (Imagem: Graziele Morelli | Shutterstock)

Feijoada vegana com bife de soja e vegetais

Ingredientes

500 g de feijão-preto cozido

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

100 g de alho-poró cortado em rodelas

2 bifes de soja desidratados

desidratados 200 g de cogumelo shimeji

1 folha de louro

1 colher de chá de cominho

1 colher de sopa de azeite

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo cortado em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

2 batatas cortadas em pedaços

1 linguiça vegetal cortada em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe os bifes de soja de molho em um recipiente com água quente por 30 minutos. Depois, escorra toda a água, corte os bifes em tiras e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Em seguida, adicione o cogumelo, o alho-poró, as tiras de bife e os pimentões. Refogue por 2 minutos e adicione a cenoura, as batatas e a abobrinha. Cubra com água e acrescente o cominho, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe por 5 minutos. Acrescente o feijão-preto cozido e a linguiça. Cozinhe até os legumes obterem o ponto desejado. Retire do fogo e sirva.

Feijoada vegana com tofu

Ingredientes

500 g de feijão-preto

250 g de cogumelo Paris fatiado

500 g de tofu cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de sopa de páprica defumada

1/2 xícara de chá de molho de soja

Sal, azeite, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e folhas de louro a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-preto, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Em outro recipiente, coloque o tofu, adicione a páprica defumada e o molho de soja e deixe de molho por 4 horas. Após, escorra o feijão-preto e coloque em uma panela de pressão, cubra com água, coloque o sal e as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Transfira a mistura para a panela com o feijão-preto e junte a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o tofu e o cogumelo e doure. Disponha a mistura na panela com o feijão-preto, mexa bem e cozinhe até o caldo engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.

Feijoada vegana branca com legumes

Ingredientes

3 xícaras de chá de feijão-branco

2 xícaras de chá de cogumelo Paris fatiado

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 berinjela cortada em cubos

cortada em cubos 1 abóbora descascada e picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem semente e picados

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de chá de cominho em pó

2 xícaras de chá de água quente

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída, folhas de louro e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água, transfira o feijão-branco para uma panela de pressão, cubra com água, adicione as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e a cenoura e cozinhe até a cenoura ficar macia. Junte a berinjela e a abóbora e refogue por 10 minutos. Disponha o feijão-branco e cozinhe até o caldo engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsa. Sirva em seguida.