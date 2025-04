As empadinhas são opções práticas, versáteis e ideais para qualquer ocasião — desde lanches rápidos até festas e reuniões. Elas podem ser preparadas com diferentes massas e recheios, adaptando-se aos mais variados gostos e necessidades alimentares. Uma das grandes vantagens é que também existem versões veganas, feitas sem ingredientes de origem animal, mas igualmente saborosas e criativas.

A seguir, confira 5 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer!

Empadinha vegana de espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de água gelada

1 colher de chá de sal

Óleo de coco para untar e pincelar

Recheio

500 g de espinafre picado

picado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de azeitona verde sem caroço e picada

1 xícara de chá de palmito picado

Azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas. Unte forminhas para empada com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e disponha nas formas, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o restante dos ingredientes e refogue até as folhas de espinafre murcharem. Espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com o restante da massa reservada, pressionando as laterais para fechar. Pincele com o óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha vegana de palmito com azeitona

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

50 ml água gelada

1/2 colher de chá sal

Recheio

3 xícaras de chá de palmito picado

picado 1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

6 azeitonas verde sem caroço e picadas

3 colheres de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa melado de cana

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e modele no formato de uma bola. Enrole em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o palmito, a farinha de trigo e a água e refogue até obter uma pasta, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte forminhas para empada com óleo de coco e coloque uma pequena porção da massa sobre cada forma, preenchendo o fundo e as laterais. Coloque o recheio e finalize com as azeitonas. Cubra as empadas com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Reserve. Em um recipiente, coloque o melado de cana e a água e misture bem. Pincele os salgados com a mistura e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha vegana de tofu com tomate seco

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água gelada

1 colher de sopa de linhaça dourada triturada

3 colheres de sopa de água morna

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de cúrcuma

Recheio

1 colher de sopa de azeite

200 g de tofu firme amassado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/3 de xícara de chá de tomate seco picado

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de sopa de levedura nutricional

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a linhaça com a água morna e deixe descansar por 10 minutos, até formar um gel. Em uma tigela, coloque a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o sal e a cúrcuma e misture. Adicione o azeite e o gel de linhaça. Misture com as mãos. Vá colocando a água gelada aos poucos, até a massa ficar maleável, sem grudar. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de usar.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o tofu amassado e refogue por mais alguns minutos. Adicione o tomate seco, o molho de soja, o orégano, a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até ficar tudo bem incorporado. Finalize com cheiro-verde. Reserve e deixe esfriar.

Montagem

Forre forminhas de empada com metade da massa, pressionando bem nas laterais e no fundo. Coloque o recheio até a borda e cubra com um disco de massa, fechando as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que fiquem levemente douradas. Sirva em seguida.

Empadinha vegana de cogumelo (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)



Empadinha vegana de cogumelo

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de água gelada

1 colher de chá de sal

Óleo de girassol para untar e pincelar

Recheio

300 g de cogumelo Paris cortado em lâminas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de azeitona verde sem caroço e picada

sem caroço e picada 1 colher de sopa de cheiro-verde picado

100 g de creme de tofu

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de girassol e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e separe metade dela. Unte forminhas com óleo de girassol e disponha uma das massas, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue por 5 minutos. Junte a azeitona e o cheiro-verde e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de tofu, mexa bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Disponha o recheio nas forminhas e cubra com o restante da massa, pressione as laterais para fechar. Finalize pincelando com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha vegana de legumes ao curry

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água gelada

1 pitada de sal

1 colher de chá de cúrcuma

Recheio

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 cenoura cortada em cubinhos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 batata cortada em cubinhos

1/2 xícara de chá de leite vegetal (sem açúcar)

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de curry em pó

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a cúrcuma. Adicione o azeite e misture com as mãos até formar uma farofa. Acrescente a água aos poucos, até obter uma massa lisa e homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura, a batata, a ervilha e o milho-verde. Cozinhe por alguns minutos até os legumes ficarem macios. Em um recipiente, misture o leite vegetal com o amido de milho e o curry, e despeje na panela. Mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Deixe esfriar.

Montagem

Forre forminhas de empada com metade da massa, apertando bem no fundo e nas laterais. Coloque o recheio até a borda. Cubra com mais massa, fechando bem as bordas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar levemente.