5 receitas de doces juninos para fazer em casa

Junho é uma época do ano repleta de comidas e bebidas gostosas nas festas juninas. Os doces típicos, por exemplo, estão sempre presentes nesse tipo de comemoração e têm um lugar especial no coração dos brasileiros. Por isso, a seguir, confira receitas de doces juninos para você preparar em casa!

Pamonha doce

Ingredientes

12 espigas de milho-verde

250 ml de água

2 xícaras de chá de açúcar ​

​ 1 xícara de chá de coco ralado fino

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Palhas de milho-verde para embalar

Modo de preparo

Com um ralador, rale as espigas de milho-verde, coloque em um liquidificador com a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o coco, o sal e o açúcar e bata novamente para misturar bem. Em seguida, coloque uma porção da mistura sobre a palha de milho-verde e amarre bem com um cordão. Faça esse procedimento até acabar a mistura batida. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque as pamonhas uma a uma na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas da panela com a ajuda de uma escumadeira, deixe esfriar e sirva em seguida.

Bolo de fubá com paçoca

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de açúcar

3 ovos

2 xícaras de chá de fubá

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

2 xícaras de chá de paçoca esfarelada

esfarelada 1 xícara de chá de doce de leite cremoso

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, o óleo, o açúcar, os ovos e o fubá até obter uma massa homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento e misture. Unte uma forma com margarina, enfarinhe com a farinha de trigo e polvilhe com metade da paçoca esfarelada. Despeje a massa sobre a forma e leve ao forno em temperatura média por 35 minutos até dourar. Retire o bolo do forno, deixe esfriar e desenforme. Regue o bolo com doce de leite, polvilhe com o restante da paçoca esfarelada e aproveite.

Maçã-do-amor (Imagem: flanovais | Shutterstock)



Maçã-do-amor

Ingredientes

2 xícaras de chá de açúcar cristal

1/2 xícara de chá de groselha

1/2 xícara de chá de água

de água 2 colheres de sopa de suco de limão

8 maçãs pequenas

Óleo para untar

8 palitos de madeira para picolé

Modo de preparo

Retire os talos da maçã, espete os palitos de madeira e reserve. Unte uma forma com óleo e reserve. Em uma panela, misture o açúcar com a groselha, a água e o limão. Leve ao fogo baixo, sem mexer, por 10 minutos. Após atingir o ponto de calda, passe as maçãs, coloque-as na forma untada e deixe esfriar. Se preferir, coloque em saquinhos plásticos para decorar.

Dica: para saber se a calda está no ponto certo, encha um copo com água fria e jogue um pouco de calda dentro. Se ela ficar dura, já está no ponto.

Doce de abóbora (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)



Doce de abóbora

Ingredientes

1 kg de abóbora sem casca e cortada em pedaços médios

sem casca e cortada em pedaços médios 2 xícaras de chá de açúcar

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Coco ralado seco a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e os cravos-da-índia. Leve a panela tampada para cozinhar em fogo brando. Conforme cozinha, abra a panela, mexa e amasse a abóbora com a ajuda de uma colher para desmanchar. Quando o doce estiver bem cozido, retire a canela e os cravos-da-índia. Adicione o coco ralado e misture. Deixe o doce de abóbora apurar mais um pouco e desligue o fogo. Espere esfriar e sirva o doce em potes individuais, se preferir.

Dica: no ponto de cozimento, o doce não pode ficar seco, mas bem úmido.

Brigadeiro de amendoim

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de amendoim torrado e moído

Amendoim triturado para enrolar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o amendoim moído. Leve a mistura ao fogo baixo e mexa continuamente até começar a desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. Após, unte as mãos com manteiga, faça bolinhas com a massa e passe no amendoim triturado. Coloque em forminhas de brigadeiro e sirva em seguida.