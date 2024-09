5 receitas de comidas de fazenda para o jantar

A culinária de fazenda é conhecida por seus pratos robustos, ricos em sabor e feitos com ingredientes frescos e locais. Perfeitas para aquecer as noites frias ou para compartilhar momentos especiais com a família, essas receitas refletem a autenticidade e o carinho de quem prepara a comida com dedicação. Quer aprender a fazer pratos que são verdadeiras delícias de conforto? Continue lendo esse texto para conhecer 5 receitas de fazenda ideais para o seu jantar!

Costelinha de porco com mandioca frita

Ingredientes

1 kg de costelinha de porco cortada em pedaços

3 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cebolinha picada para decorar

1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

Água para cozinhar

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costelinha de porco e tempere com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Passado esse tempo, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as costelinhas temperadas e doure, selando bem para manter os sucos. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos, mexendo ocasionalmente até que as costelinhas estejam macias e cozidas. Se necessário, coloque um pouco de água para não queimar o fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.

Em uma panela grande, coloque a mandioca e cubra com água. Adicione uma pitada de sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os pedaços de mandioca sobre a panela e frite. Retire com a ajuda de uma escumadeira e coloque em um prato com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Tempere com sal e transfira para uma travessa. Junte as costelinhas de porco e finalize polvilhando com a cebolinha. Sirva m seguida.

Dica: sirva acompanhado com o molho de sua preferência.

Polenta com carne de panela

Ingredientes

500 g de acém cortado em cubos

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 tomates sem sementes e picados

1 folha de louro

2 xícaras de chá de caldo de carne

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Depois, retire a carne da panela e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e leve ao fogo médio até dourar. Acrescente a cenoura, os tomates e a folha de louro e misture. Junte a carne, cubra com o caldo de carne e tampe. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente.

Enquanto isso, em outra panela, coloque o fubá e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Coloque a manteiga e o queijo parmesão e misture para incorporar. Desligue o fogo e sirva a polenta em um prato fundo, com a carne de panela por cima e um pouco do molho.

Vaca atolada

Ingredientes

1 kg de costela bovina cortada em pedaços

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

2 folhas de louro

1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

Água para cozinhar

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e reserve por 30 minutos. Após, em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as costelas sobre ela e doure. Retire com a ajuda de uma colher e reserve.

Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e leve ao fogo médio até dourar. Acrescente o tomate, o louro e a costela e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente e abra a panela. Coloque a mandioca e, se necessário, mais um pouco de água. Leve ao fogo médio para cozinhar por mais 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com salsinha e cebolinha. Sirva em seguida.

Galinhada (Imagem: BerghAguiar10 | Shutterstock)

Galinhada

Ingredientes

Frango

13 coxas de frango

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de colorau

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Pimenta-do-reino moída a gosto

Arroz

2 xícaras de chá de arroz

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem sementes e picados

4 xícaras de chá de caldo de galinha

1 colher de chá de cúrcuma

1/4 xícara de chá de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, coloque os pedaços de frango e tempere com suco de limão, alho, sal, colorau e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e reserve por 30 minutos. Depois, em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de frango e doure. Retire o frango da panela e reserve.

Arroz

Com a panela do frango ainda no fogo, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe até ficarem macios. Junte o arroz e mexa para incorporar. Disponha o frango novamente na panela, colocando-o por cima do arroz. Cubra com o caldo de galinha e a cúrcuma e misture delicadamente. Aumente o fogo e cozinhe até levantar fervura. Assim que começar a ferver, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até o líquido secar completamente. Desligue o fogo, coloque o coentro e misture. Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos para o arroz terminar de cozinhar no vapor. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Caldo de abóbora com carne-seca

Ingredientes

500 g de carne-seca dessalgada e desfiada

1 kg de abóbora descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 l de caldo de carne

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Cubra com o caldo de carne e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter um creme liso e disponha novamente na panela. Junte a carne-seca e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida.