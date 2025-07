A culinária coreana tem conquistado cada vez mais espaço nas cozinhas do mundo todo, graças à sua combinação única de sabores intensos, texturas variadas e equilíbrio entre saúde e prazer. Preparar esse tipo de comida em casa pode parecer desafiador à primeira vista, mas muitos pratos são simples, acessíveis e incrivelmente saborosos.

A seguir, confira 5 receitas de comida coreana para fazer em casa!

Tteokbokki

Ingredientes

300 g de tteok (massa à base de arroz)

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de pasta de pimenta coreana

1 colher de sopa de molho de soja

de soja 1 colher de sopa de açúcar

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de gergelim branco torrado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a água, a pasta de pimenta coreana, o molho de soja e o açúcar. Misture bem até que a pasta esteja dissolvida. Leve ao fogo médio e deixe começar a ferver. Adicione o tteok diretamente. Cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que o molho engrosse e os bolinhos de arroz fiquem macios e bem cobertos pelo molho. Desligue o fogo, adicione o óleo de gergelim e misture bem. Sirva com a cebolinha picada e gergelim branco por cima.

Pajeon

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de amido de milho

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de cebolinha cortada em tiras

1/4 de xícara de chá de cebola fatiada fina

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em tiras finas

cortada em tiras finas Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o amido de milho, a água e o sal até formar uma massa lisa. Adicione a cebolinha, a cebola e a cenoura. Misture bem. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo vegetal em fogo médio. Despeje a massa na frigideira e espalhe, formando uma panqueca. Deixe dourar bem por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até ficar crocante e dourada. Sirva em seguida.

Sundubu-jjigae

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de alho picado

1/2 xícara de chá de cebola picada

1 colher de sopa de flocos de pimenta coreana

1 colher de sopa de molho de soja

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 xícara de chá de cogumelo shiitake fatiado

shiitake fatiado 1 abobrinha cortada em cubos

200 g de tofu macio cortado em pedaços

1 ovo

1 colher de chá de cebolinha picada para finalizar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo vegetal e o óleo de gergelim em fogo médio. Refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Acrescente os flocos de pimenta coreana e mexa por alguns segundos para soltar o aroma. Adicione o molho de soja, o caldo de legumes, o cogumelo e a abobrinha. Deixe ferver por 5 minutos. Com cuidado, adicione o tofu macio, sem mexer demais. Deixe cozinhar por mais 5 a 7 minutos, até tudo estar bem aquecido e o sabor incorporado. Quebre um ovo sobre o ensopado e cozinhe por 2 a 3 minutos até a clara firmar. Finalize com cebolinha picada, ajuste o sal e sirva em seguida.

Bulgogi (Imagem: NatalyaBond | Shutterstock)

Bulgogi

Ingredientes

400 g de alcatra fatiada finamente

fatiada finamente 1/4 de xícara de chá de molho de soja

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de água

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de alho picado

1 colher de sopa de cebolinha picada

1/2 xícara de chá de cebola cortada em tiras

Gergelim branco torrado e cebolinha picada para finalizar

Óleo vegetal para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o molho de soja, o açúcar mascavo, o mel, o óleo de gergelim, a água, a pimenta-do-reino, o alho, a cebolinha picada e a cebola. Adicione a carne fatiada e misture bem para envolver todos os pedaços no tempero. Cubra e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça uma frigideira ou chapa com um fio de óleo vegetal. Grelhe a carne em fogo médio-alto até dourar, por cerca de 5 a 7 minutos, mexendo de vez em quando. Finalize com gergelim torrado e cebolinha picada por cima. Sirva em seguida.

Japchae

Ingredientes

150 g de macarrão de batata-doce

de batata-doce 1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em tiras finas

1/2 cebola fatiada

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de cebolinha cortada em tiras

1 colher de sopa de alho picado

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de gergelim branco torrado para finalizar

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, coloque o macarrão e cozinhe por 8 minutos. Escorra bem, enxágue com água fria e misture com o óleo de gergelim para evitar que grude. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio. Refogue o alho, a cenoura, a cebola e o pimentão, mexendo por 2 a 3 minutos. Acrescente o espinafre e a cebolinha. Misture bem. Adicione o macarrão cozido e misture tudo na frigideira. Tempere com o molho de soja e o açúcar. Mexa até tudo estar bem quente e os sabores incorporados. Ajuste o sal e finalize com o gergelim torrado. Sirva em seguida.