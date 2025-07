Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O chá verde é um excelente aliado para quem deseja eliminar peso, graças às suas propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e favorecem a queima de gordura. Rico em antioxidantes, como as catequinas, ele também ajuda na digestão e no controle do apetite.

No inverno, a bebida aquece o corpo enquanto contribui para o emagrecimento. Quando aliado à prática regular de atividade física e a uma alimentação equilibrada, seus efeitos são potencializados, tornando-se um complemento saudável e eficaz na rotina de quem busca perder peso com saúde.

Abaixo, confira 5 receitas de chá verde para ajudar a eliminar peso no inverno!

Chá verde com gengibre

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

1 colher de chá de gengibre ralado

300 ml de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo (a água não deve estar fervendo completamente para não amargar o chá verde). Adicione o chá verde e o gengibre ralado à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Beba entre as refeições.

Chá verde com limão e hortelã

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

6 folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo (a água não deve estar fervendo completamente para não amargar o chá verde). Adicione o chá verde e a hortelã à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá verde com cúrcuma e pimenta-do-reino

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo (a água não deve estar fervendo completamente para não amargar o chá verde). Adicione o chá verde, a cúrcuma e a pimenta-do-reino à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e beba entre as refeições.

Chá verde com canela (Imagem: Natalia_Grabovskaya | Shutterstock)

Chá verde com canela

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

1 canela em pau

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água com a canela em fogo médio. Assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo (a água não deve estar fervendo completamente para não amargar o chá verde). Adicione o chá verde, tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 7 minutos. Coe e beba entre as refeições.

Chá verde com anis-estrelado e capim-limão

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

1 anis-estrelado

1 colher de sopa de capim-limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Assim que surgirem as primeiras bolhas, desligue o fogo (a água não deve estar fervendo completamente para não amargar o chá verde). Adicione o chá verde, o anis-estrelado e o capim-limão à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e sirva em seguida.