Quando se fala em refeições práticas e nutritivas, o arroz de forno ganha destaque como uma opção versátil, saborosa e fácil de preparar. Combinando ingredientes que vão além do básico, é possível transformar esse prato tradicional em uma fonte poderosa de proteínas, ideal para quem busca manter uma alimentação equilibrada no almoço.

A seguir, confira 5 receitas de arroz de forno ricas em proteínas para o almoço!

Arroz de forno com cogumelo e frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

250 g de peito de frango cozido e desfiado

200 g de cogumelo champignon fatiado

champignon fatiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que esteja macio. Junte o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por mais alguns minutos. Adicione o creme de leite e mexa até formar um molho cremoso. Em um refratário, misture o arroz cozido com o molho de frango e cogumelo. Cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Arroz de forno com tofu grelhado e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

250 g de tofu firme

firme 1 xícara de chá de espinafre picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma

1 xícara de chá de creme de leite vegetal

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos médios. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe o tofu até dourar por todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o espinafre e cozinhe rapidamente até murchar. Em uma tigela grande, misture o arroz, o tofu grelhado, o espinafre e o creme de leite vegetal. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Transfira para um refratário untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, ou até aquecer bem. Sirva em seguida.

Arroz de forno com salmão e ricota

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

150 g de salmão cozido e desfiado

150 g de ricota esfarelada

esfarelada 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Acrescente o tomate, o milho-verde e a ervilha, cozinhe por alguns minutos até amolecer. Junte o salmão e misture bem. Adicione o arroz, mexa até incorporar todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture a ricota esfarelada delicadamente. Transfira tudo para um refratário untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

Arroz de forno com atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

170 g de atum sólido ao natural escorrido e desfiado

sólido ao natural escorrido e desfiado 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de creme de ricota

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o milho-verde e a ervilha. Refogue por alguns minutos até amaciar levemente. Junte o atum, misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Adicione o arroz cozido e o creme de ricota. Misture até incorporar todos os ingredientes. Unte um refratário com azeite e distribua a mistura de arroz. Cubra com o parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.

Arroz de forno com grão-de-bico e abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos pequenos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de alecrim

1 xícara de chá de creme de ricota

1 colher de sopa de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua a abóbora-cabotiá, regue com um fio de azeite, polvilhe o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar levemente. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Em uma tigela grande, misture o arroz, o grão-de-bico, a abóbora-cabotiá assada, o refogado de cebola e alho, o creme de ricota e a levedura nutricional. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Transfira para um refratário untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, até aquecer bem e firmar. Sirva em seguida.