A culinária italiana é um verdadeiro convite para aproveitar o prazer de comer bem. Rica em tradições, aromas e cores, transforma ingredientes simples em pratos cheios de personalidade. No almoço, cada preparo ganha o poder de reunir pessoas em torno da mesa, despertando memórias e criando novos momentos de partilha. Mais do que uma refeição, é uma experiência que combina afeto, sabor e aquele toque especial que só a cozinha da Itália pode oferecer.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas da culinária italiana para o almoço!

Frango à parmegiana com talharim

Ingredientes

4 filés de frango

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

250 g de macarrão tipo talharim

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Água para cozinhar

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Passe-os na farinha de trigo, em seguida nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio e frite os filés até dourarem dos dois lados. Reserve.

Em uma assadeira, espalhe metade do molho de tomate no fundo. Disponha os filés de frango empanados e cubra com mais molho. Acrescente o queijo muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Reserve.

Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe o talharim até ficar al dente. Escorra e transfira para um prato. Sirva o frango à parmegiana sobre uma porção de espaguete. Finalize com salsinha fresca picada.

Nhoque ao molho pesto

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

Sal a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho pesto

2 xícaras de chá de folhas de manjericão frescas

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/3 de xícara de chá de nozes

2 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Descasque ainda mornas e amasse até formar um purê liso. Em uma tigela, acrescente as batatas, a gema de ovo, o sal e vá adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa firme e macia. Enfarinhe uma bancada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte-os em cubinhos.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Retire-os e reserve.

Molho pesto

No liquidificador, bata as folhas de manjericão, o alho, as nozes, o queijo parmesão e o azeite até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o nhoque cozido com o molho pesto sirva em seguida.

Panzanella

Ingredientes

4 fatias grossas de pão italiano amanhecido

3 tomates cortados em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

cortado em rodelas finas 1 cebola roxa cortada em fatias finas

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o pão em cubos médios, disponha em uma forma untada levemente com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até ficarem levemente crocantes, mas ainda macios por dentro. Deixe esfriar e reserve.

Em uma saladeira, misture os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão. Junte os cubos de pão e as folhas de manjericão. Regue com o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha à bolonhesa com molho branco

Ingredientes

Massa

500 g de massa de lasanha pré-cozida

pré-cozida 3 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Folhas de manjericão fresco e rúcula para servir

Molho à bolonhesa

500 g de carne moída

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

300 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de manjericão seco

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Molho à bolonhesa

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Acrescente o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o manjericão. Cozinhe em fogo baixo por 8 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga. Adicione a farinha de trigo e misture bem, formando uma pasta. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até obter um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada de molho à bolonhesa e cubra com uma camada de massa de lasanha. Acrescente o molho branco, outra camada de molho à bolonhesa e queijo muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com o queijo muçarela e parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até a lasanha ficar gratinada. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar. Sirva com as folhas de manjericão e rúcula.

Ossobuco à italiana

Ingredientes

4 pedaços de ossobuco

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 cenouras picadas

2 talos de salsão picados

3 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

400 g de molho de tomate

1 xícara de chá de caldo de carne

1 folha de louro

Raspas de 1 limão

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os pedaços de ossobuco com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os pedaços de carne dos dois lados, retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, a cenoura, o salsão e o alho até ficarem macios. Acrescente o vinho branco e deixe evaporar.

Volte o ossobuco para a panela. Adicione o molho de tomate, o caldo de carne e a folha de louro. Tampe a panela parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 2 horas, até a carne ficar macia. Misture salsinha picada com as raspas de limão e salpique sobre a carne antes de servir.