O quiabo é um ingrediente que traz personalidade aos pratos, seja em receitas simples ou mais elaboradas. Quando bem preparado, com temperos equilibrados e técnicas adequadas, consegue surpreender até os paladares mais exigentes. Essa versatilidade faz dele uma ótima escolha para criar refeições nutritivas e cheias de sabor. A seguir, confira 5 receitas criativas com quiabo para o almoço!

Rolinho de carne suína com quiabo

Ingredientes

300 g de barriga de porco cortada em fatias finas

cortada em fatias finas 12 quiabos

2 colheres de sopa de molho teriyaki

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas

Óleo vegetal para grelhar

Modo de preparo

Coloque cada quiabo no centro de uma fatia de carne e enrole firmemente, deixando as pontas expostas. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio com um fio de óleo vegetal e sele os rolinhos, virando de todos os lados até dourarem.

Em uma tigela pequena, misture o molho teriyaki, o molho de soja, o óleo de gergelim e o açúcar mascavo. Despeje a mistura sobre os rolinhos na frigideira e cozinhe por mais 2 a 3 minutos em fogo baixo, mexendo a panela para cobrir todos com o molho. Transfira para um prato, polvilhe com sementes de gergelim torradas e sirva em seguida.

Quiabo empanado crocante

Ingredientes

500 g de quiabo

1 xícara de chá de farinha de milho fina

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo vegetal suficiente para fritar

Modo de preparo

Com auxílio de uma faca, corte as extremidades dos quiabos e fatie-os em rodelas de cerca de 1 cm. Em uma tigela média, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Em outro recipiente, misture a farinha de milho com a farinha de trigo. Passe as rodelas de quiabo no ovo batido e, em seguida, empane na mistura de farinhas, pressionando levemente para aderir.

Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio até atingir 170 °C. Frite os quiabos aos poucos, mexendo delicadamente para dourarem por igual, por aproximadamente 3 a 4 minutos, até ficarem crocantes. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

(Imagem: Jonas Eduardo Santana | Shutterstock)

Caruru baiano

Ingredientes

300 g de quiabo cortado em rodelas finas

200 g de camarão seco limpo

seco limpo 50 g de castanha-de-caju triturada

50 g de amendoim torrado sem casca e triturado

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de caldo de peixe

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça uma colher de sopa de azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o camarão seco e mexa por dois minutos para realçar o sabor. Adicione o quiabo e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até reduzir a “baba”. Misture o amendoim, a castanha-de-caju e a pimenta dedo-de-moça.

Regue com o leite de coco e o caldo de peixe, mexendo bem para incorporar. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar. Finalize com a outra colher de azeite de dendê e ajuste o sal. Sirva em seguida.

Lasanha de quiabo com carne moída e molho branco

Ingredientes

Lasanha

300 g de quiabo cortado ao meio no sentido do comprimento

400 g de carne bovina moída

200 g de massa para lasanha pré-cozida

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

200 g de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres se sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

400 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto para cozinhar a farinha. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Reserve.

Lasanha

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente a carne moída e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo até ficar soltinha. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, sele rapidamente o quiabo em fogo médio até dourar levemente.

Em uma assadeira, faça camadas de massa de lasanha, carne moída com molho, quiabo e molho branco. Repita as camadas até terminar os ingredientes. Cubra com queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até gratinar. Deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

Risoto de quiabo

Ingredientes

100 g de bacon picado

picado 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

300 g de quiabo cortado em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

250 ml de caldo de legumes

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal a gosto

Salsa picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e doure o bacon por cerca de 4 minutos. Acrescente o alho e refogue até ficar levemente dourado. Adicione o arroz arbóreo e mexa bem para incorporar o sabor do refogado. Junte o pimentão e o quiabo e misture rapidamente.

Acrescente o caldo de legumes ao arroz, uma concha por vez, e mexa até secar. Vá adicionando mais caldo aos poucos, à medida que o arroz absorve o líquido, mantendo a textura cremosa. Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione o vinagre balsâmico e continue mexendo até o grão ficar al dente e úmido. Ajuste o sal, regue com um fio de azeite e misture bem. Sirva imediatamente polvilhado com salsa.