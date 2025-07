Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ora-pro-nóbis tem ganhado espaço na culinária brasileira por ser uma planta rica em nutrientes e fácil de incluir em diferentes preparações. Seu sabor e textura delicada permitem combinações que vão de pratos simples a versões mais sofisticadas, trazendo um toque especial às refeições do dia a dia.

Pensando nisso, selecionamos alternativas que destacam a versatilidade desse ingrediente, variando entre opções leves, encorpadas e bem equilibradas. Se você quer inovar na cozinha e trazer novos sabores para a mesa, confira agora 5 receitas criativas com ora-pro-nóbis para o almoço!

Lasanha de salmão com ora-pro-nóbis e queijo

Ingredientes

Lasanha

250 g de massa para lasanha pré-cozida

para lasanha pré-cozida 300 g de salmão cortado em cubos médios

3 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres se sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

400 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto para cozinhar a farinha. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Reserve.

Lasanha

Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por 3 minutos até murcharem levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em outra frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e grelhe os cubos de salmão por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas até ficarem levemente dourados. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho branco. Faça camadas alternadas de massa de lasanha, salmão, ora-pro-nóbis e molho branco. Repita até finalizar os ingredientes. Cubra com muçarela e polvilhe parmesão por cima. Leve ao forno médio preaquecido até gratinar. Sirva em seguida.

Nhoque de batata com creme de ora-pro-nóbis

Ingredientes

500 g de batata cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1 colher de sopa de manteiga

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture a batata amassada com a farinha de trigo, a gema de ovo e o sal até obter uma massa homogênea. Sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo, modele rolinhos e corte em pedaços de cerca de 2 cm. Em uma panela grande com água fervente e sal, cozinhe os nhoques em fogo médio até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

Em uma frigideira média, aqueça a manteiga em fogo médio, refogue o alho por 1 minuto e adicione o ora-pro-nóbis. Cozinhe por 2 minutos. Acrescente o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar levemente. Sirva o nhoque coberto com o creme de ora-pro-nóbis.

Rolinhos folhados recheados com ora-pro-nóbis e queijo (Imagem: Omer Murat | Shutterstock)

Rolinhos folhados recheados com ora-pro-nóbis e queijo

Ingredientes

300 g de massa folhada cortada em tiras

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

200 g de ricota amassada

100 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1 gema de ovo para pincelar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por 3 a 4 minutos até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture a ricota, o queijo muçarela e o ora-pro-nóbis refogado até formar um creme encorpado. Reserve.

Pegue pequenas porções do recheio e molde em formato de cilindros de aproximadamente 6 cm de comprimento. Envolva cada porção com uma tira de massa folhada, enrolando em espiral para que o recheio fique totalmente coberto. Disponha os rolinhos em uma assadeira untada com azeite, pincele a gema de ovo sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até dourarem e ficarem crocantes. Sirva em seguida.

Moqueca de peixe com ora-pro-nóbis e leite de coco

Ingredientes

4 postas de peixe branco

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 cebola cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 tomates picados

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, faça camadas com cebola, tomate e pimentão. Em seguida, em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino e disponha sobre os legumes. Acrescente o ora-pro-nóbis, regue com leite de coco e azeite de dendê. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, sem mexer, até o peixe ficar macio e o molho encorpado. Sirva em seguida.

Polenta cremosa com ora-pro-nóbis e carne de panela

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá fino

4 xícaras de chá de água

300 g de carne de acém cozida e desfiada

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a carne desfiada com o molho de tomate. Adicione o ora-pro-nóbis e cozinhe por 3 minutos. Reserve. Depois, dissolva o fubá em 1 xícara de chá de água fria. Em uma panela, ferva as 3 xícaras de chá de água restantes, junte o fubá dissolvido e cozinhe em fogo baixo, mexendo até engrossar. Sirva a polenta em pratos fundos e cubra com a mistura de carne e ora-pro-nóbis.