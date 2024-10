5 receitas com sardinha para o almoço

A sardinha é um peixe pequeno, encontrado em águas salgadas, amplamente consumido ao redor do mundo. Rica em ômega 3, vitaminas B12 e D, além de minerais como cálcio, ferro e selênio, ela é benéfica para a saúde. O consumo regular ajuda a melhorar a saúde do coração, reduzir inflamações, fortalecer os ossos e o sistema imunológico. Além disso, é uma excelente fonte de proteínas. Versátil na culinária, pode ser utilizada em diversas receitas. Por isso, confira como preparar receitas com sardinha para o almoço!

Sardinha ao molho

Ingredientes

12 sardinha limpas

1 colher de sopa de óleo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de purê de tomate

1/4 de xícara de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de chá de orégano

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o purê de tomate, o suco de limão, a salsa, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Aguarde ferver e reserve. Passe as sardinhas no azeite e arrume em uma assadeira. Adicione com o molho reservado e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Sardinha assada

Ingredientes

8 sardinhas frescas, inteiras, limpas e abertas

1 xícara de chá de tomate-cereja

1 cabeça de alho

4 ramos de tomilho

1 limão cortado em rodelas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sardinhas com sal e pimenta-do-reino. Em cada sardinha, coloque 2 fatias de limão e feche-a. Coloque as sardinhas em uma forma untada com azeite, deixando espaços entre elas. Adicione o tomate-cereja, o alho e o tomilho. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Sardinha empanada (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Sardinha empanada

Ingredientes

4 sardinhas frescas com pele, limpas e abertas

1/2 xícara de chá de fubá

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sardinhas e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Coloque o fubá em um prato, tempere com sal e misture. Reserve. Escorra o excesso de líquido das sardinhas e empane-as no fubá. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as sardinhas até ficarem douradas e crocantes. Coloque em um prato com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Cuscuz paulista

Ingredientes

1 cebola picada

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 pimentão vermelho picado

200 g de ervilha escorrida

escorrida 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

340 ml de molho de tomate

250 g sardinha escorrida

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

3 xícaras de chá de farinha de milho flocada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Para decorar

3 ovos cozidos cortados em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Em seguida, acrescente o pimentão, a ervilha e a azeitona e refogue por 1 minuto. Junte o molho de tomate, metade da sardinha, o cheiro-verde e o caldo de legumes e misture. Quando levantar fervura, acrescente a farinha de milho de uma só vez, sempre mexendo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, sem parar de mexer, por 5 minutos.

Unte com azeite uma forma com furo no centro, distribua as rodelas de ovo, as rodelas de tomate, a sardinha restante e as tiras de pimentão. Despeje a massa do cuscuz e alise a superfície. Aguarde 10 minutos. Após, desenforme e sirva.

Arroz com sardinha

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo

1 cebola picada

1 1/2 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água fervente

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 ovos ligeiramente batidos

125 g de sardinha com óleo

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola. Adicione o arroz e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e o sal. Misture e cozinhe até secar a água. Em seguida, adicione os ovos e a sardinha. Misture até o ovo cozinhar. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.