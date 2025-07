Usar sardinha fresca na cozinha é um jeito inteligente de variar o cardápio e garantir refeições ricas em nutrientes. Leve, acessível e cheia de sabor, ela combina bem com legumes, temperos naturais e preparos rápidos, sem perder a textura nem o aroma característico. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com sardinha fresca para o almoço que funcionam perfeitamente no dia a dia. Confira!

Sardinhas frescas ao molho de tomate com ervas

Ingredientes

12 sardinhas frescas, limpas e abertas ao meio, sem cabeça nem espinha central

4 tomates italianos maduros, sem pele e picados

1/2 cebola-roxa picada finamente

2 dentes de alho picados

picados 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de pimenta-calabresa

Sal a gosto

Folhas de manjericão fresco para decorar

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de açúcar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola-roxa por 2 minutos e acrescente o alho. Mexa até dourar levemente. Adicione os tomates picados, o açúcar, a páprica, o cominho, a pimenta-calabresa e o sal. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos, mexendo ocasionalmente até obter um molho encorpado.

Desligue o fogo. Com o molho ainda quente na frigideira, disponha as sardinhas abertas em círculo, com a pele voltada para cima, sobre o molho. Salpique a salsinha por cima das sardinhas cruas. Tampe a frigideira e leve ao fogo preaquecido na temperatura baixa por 15 minutos, sem mexer, até que as sardinhas estejam cozidas no vapor do próprio molho. Desligue o fogo e decore com folhas frescas de manjericão. Sirva em seguida.

Refogado de sardinha com quiabo e tomate

Ingredientes

4 sardinhas frescas cortadas em pedaços

1 xícara de chá de quiabo cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 tomate picado

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de óleo de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as rodelas de quiabo e pingue algumas gotas de vinagre. Em uma frigideira, aqueça o óleo e refogue o alho em fogo médio. Junte o quiabo, refogue por 5 minutos e adicione o tomate. Acrescente as sardinhas, tampe e cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de sardinha fresca com batatas e alho-poró (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Ensopado de sardinha fresca com batatas e alho-poró

Ingredientes

8 sardinhas frescas, limpas, sem cabeça e espinhas

4 batatas descascadas e cortadas em cubos grandes

descascadas e cortadas em cubos grandes 1 talo grande de alho-poró (somente a parte clara), cortado em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

750 ml de água quente

Cebolinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela funda. Adicione a cebola e o alho, refogando por 2 minutos até dourar levemente. Acrescente o alho-poró e refogue por mais 2 minutos. Misture o extrato de tomate, a páprica, a cúrcuma e o louro. Mexa bem até formar um molho homogêneo.

Junte as batatas cortadas, misture e refogue por 3 minutos. Adicione a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, ou até que as batatas estejam quase macias. Com cuidado, distribua as sardinhas sobre o ensopado.

Cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos com a panela tampada, sem mexer, para que o peixe cozinhe no vapor do caldo. Verifique o sal e ajuste se necessário. Desligue o fogo e salpique cebolinha fresca por cima antes de servir.

Moqueca de sardinha fresca

Ingredientes

6 sardinhas frescas abertas (sem espinha)

1 pimentão vermelho em tiras

1 cebola em rodelas

2 tomates em rodelas

em rodelas 200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sardinhas com sal e suco de limão. Após, em uma panela, faça camadas de cebola, pimentão, tomate e sardinhas. Regue com leite de coco e azeite de dendê. Depois, cozinhe em fogo baixo com a panela tampada por 20 minutos. Finalize com coentro e sirva.

Torta de sardinha fresca com legumes

Ingredientes

5 sardinhas frescas cozidas e desfiadas

2 ovos

1 cenoura ralada

1/2 abobrinha ralada

ralada 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1/2 colher de chá de fermento em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos com o queijo, o fermento, a pimenta-do-reino e o orégano. Acrescente a cenoura, a abobrinha e a sardinha e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a mistura em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno e sirva.