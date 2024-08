5 receitas com peito de frango surpreendentes e fáceis de fazer

O peito de frango é aquele ingrediente versátil que quase todo mundo tem na geladeira. Mas, às vezes, falta inspiração para transformá-lo em algo realmente especial. Se você acha que já explorou todas as possibilidades, prepare-se para se surpreender, pois além das típicas versões grelhadas, aceboladas ou acompanhadas com saladas, há muitas receitas para você experimentar. Abaixo, confira algumas!

Filé de frango com molho de leite de coco

Ingredientes

1 kg de filé de peito de frango

200 ml de leite de coco

180 g de requeijão

200 g de queijo muçarela ralado

200 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Brotos de alfafa para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés e doure os dois lados. Desligue o fogo, transfira para uma travessa e reserve.

Na mesma panela, coloque o leite de coco, o requeijão, o creme de leite e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o queijo muçarela e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida com os brotos de alfafa.

Filé de frango empanado com aveia

Ingredientes

2 filés de peito de frango

Suco de 1 limão

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de aveia para empanar

Farelo de aveia para empanar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o ovo e o sal e bata até ficar homogêneo. Após, passe os filés de frango na farinha de aveia, no ovo e, por último, no farelo de aveia. Disponha em uma travessa untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Peito de frango recheado com queijo

Ingredientes

1 kg de filé de peito de frango

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1 xícara de chá de azeitona verde fatiada

535 g de molho de tomate

Sal, azeite e pimenta-pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com o auxílio de uma faca, faça um pequeno buraco no centro da extremidade mais grossa dos filés e recheie com o queijo e as azeitonas. Feche com a ajuda de palitos e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés sobre ela e doure os dois lados. Desligue o fogo, retire os palitos do frango e transfira para uma travessa. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Espetinho de peito de frango agridoce (Imagem: Axel Mel | Shutterstock)

Espetinho de peito de frango agridoce

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

50 g de manteiga sem sal

2 dentes de alho descascados e picados

1 1/2 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

1 colher de sopa de molho de soja

1/3 de xícara de chá de mel

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e gergelim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha-os nos espetinhos e leve à grelha preaquecida até dourar. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte o vinagre, o molho de soja, a farinha de trigo e o mel e cozinhe, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo, cubra os espetinhos com o molho e polvilhe com o gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.

Filé de frango com creme de milho-verde

Ingredientes

1 kg de filé de peito de frango

395 g de milho-verde

250 ml de leite

160 g de requeijão

1/2 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

descascados e picados Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés de frango e doure os dois lados. Desligue o fogo, transfira para uma travessa e reserve.

Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Na mesma frigideira do frango, coloque mais um pouco de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Despeje o creme e cozinhe, mexendo sempre, por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva o frango com o creme de milho-verde.