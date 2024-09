5 receitas com panceta para o final de semana

Muito consumida na Itália e na Espanha, a panceta suína é um sucesso também no Brasil. Suculenta e repleta de sabor, geralmente, ela é servida como acompanhamento para a feijoada. No entanto, por ser um corte versátil, ela também pode ser preparada como prato principal, especialmente se você deseja variar o cardápio do final de semana.

Abaixo, veja como preparar desde a clássica receita de pururuca até variadas versões de panceta que prometem surpreender o paladar da sua família e amigos!

Panceta grelhada

Ingredientes

1 kg de panceta

1 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 cebola descascada e ralada

4 dentes de alho descascados e amassados

1/2 colher de chá de sal

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque a panceta e regue com o vinho. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 24 horas na geladeira. Após, retire o vinho da travessa e adicione a cebola, o alho, o sal e o suco de limão sobre a carne, esfregando bem. Deixe descansar por 20 minutos e leve à churrasqueira por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Macarrão com panceta e queijo

Ingredientes

250 g de macarrão tipo penne

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 l de leite

1 pitada de noz-moscada

1 xícara de chá de requeijão

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

150 g de panceta cortada em cubos

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a panceta e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos. Acrescente o leite e o requeijão e misture até obter um creme. Reserve.

Em uma panela grande, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Retire a massa com a ajuda de uma escumadeira e disponha em uma travessa. Cubra com o molho reservado e a panceta. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panceta recheada

Ingredientes

Panceta

2 kg de panceta

1 1/2 colheres de sopa de sal

Suco de 2 limões

3 l de óleo quente para fritar

4 xícaras de chá de vinho branco

Recheio

1/3 de xícara de chá de cebola descascada e picada

50 g de linguiça calabresa picada

picada 1/2 xícara de chá de bacon picado

1/4 de xícara de chá de azeitona verde picada

40 g de tomate sem sementes e picado

50 g de cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de farinha de milho

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture bem. Reserve. Em uma tábua, coloque a panceta com o couro virado para baixo e, com a ajuda de uma faca, faça furos sobre a superfície. Transfira para um recipiente e tempere com sal, suco de limão e vinho branco. Deixe descansar por 30 minutos. Passado esse tempo, dobre a panceta ao meio e costure um dos lados com barbante. Recheie com a mistura reservada e disponha em uma assadeira com a costura virada para baixo. Pincele com óleo e leve ao forno preaquecido a 150 °C por 4 horas. Retire do forno, regue a carne com óleo quente para pururucar e sirva em seguida.

Panceta à pururuca (Imagem: PosiNote | Shutterstock)

Panceta à pururuca

Ingredientes

1 kg de panceta cortada em cubos

Lemon pepper, pimenta-do-reino moída e sal grosso a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o lemon pepper, a pimenta-do-reino e o sal grosso e mexa para incorporar. Adicione a panceta e misture. Leve à churrasqueira até os cubos ficarem crocantes, virando de vez em quando. Sirva em seguida.

Panceta caramelizada

Ingredientes

1 kg de panceta fatiada

1 colher de sopa de páprica

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de açúcar mascavo

Suco de 2 limões

2 cebolas descascadas e picadas

descascadas e picadas Suco de 1 laranja

Óleo e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a panceta e tempere com sal, alho, páprica e suco de limão. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e doure. Junte o açúcar e o suco de laranja e cozinhe até reduzir. Desligue o fogo e passe a mistura sobre a carne. Sirva em seguida.