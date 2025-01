As receitas com ovos para o almoço são uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada e nutritiva. Isso porque esse alimento é uma fonte completa de proteínas de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo necessita para funções específicas, como os componentes musculares, a produção de enzimas e hormônios, e o fortalecimento do sistema imunológico.

Por isso, abaixo, confira 5 receitas com ovos ricas em proteínas para o almoço!

Ovos ao molho de tomate

Ingredientes

3 ovos

5 tomates maduros picados

maduros picados 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Pão para acompanhar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Coloque o pimentão e cozinhe por 2-3 minutos. Em seguida, adicione a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione os tomates e amasse na panela com um garfo. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos.

Faça pequenas cavidades no molho e quebre os ovos delicadamente dentro deles. Tampe a frigideira e cozinhe por 5-7 minutos, ou até que as claras estejam firmes, mas as gemas ainda estejam moles. Retire do fogo, salpique a salsinha por cima e sirva diretamente na frigideira com o pão.

Omelete de grão-de-bico

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/4 de colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

1/4 de colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1/4 de xícara de chá de cenoura ralada

1 colher de sopa de cheiro verde picado

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione a farinha de grão-de-bico, a água, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Acrescente a cenoura ralada e mexa até incorporar. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe uniformemente. Cozinhe por cerca de 3-4 minutos, até que a base esteja dourada. Com cuidado, vire a omelete e cozinhe o outro lado por mais 2-3 minutos, até dourar e firmar completamente. Retire do fogo e sirva quente.

Crepioca de frango com espinafre

Ingredientes

1 ovo

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

100 g de peito de frango cozido, desfiado e temperado

cozido, desfiado e temperado 1/2 xícara de chá de espinafre picado

1 colher de sopa de creme de ricota

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o ovo, a clara e a goma de tapioca até obter uma massa aquosa. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o espinafre até murchar. Misture com o frango desfiado e adicione o creme de ricota para deixar o recheio cremoso. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite em fogo médio. Espalhe a massa de tapioca uniformemente. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até que a parte inferior esteja firme. Adicione o recheio de frango sobre metade da massa. Dobre a crepioca ao meio, levemente. Cozinhe por mais 1-2 minutos para aquecer o recheio e dourar levemente. Sirva em seguida.

Salada de espinafre com atum e ovo (Imagem: DronG | Shutterstock)

Salada de espinafre com atum e ovo

Ingredientes

Salada

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

2 ovos cozidos cortados em meia-lua

360 g de atum ao natural escorrido e desfiado

1/2 cebola-roxa fatiada fina

8 tomates-cereja cortados ao meio

1/4 de xícara de chá de azeitona preta

Molho

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o espinafre como base. Adicione o atum, os ovos, a cebola-roxa, os tomates-cereja e as azeitonas. Misture o azeite, o suco de limão, a mostarda, o sal e a pimenta em um recipiente. Regue a salada com o molho. Sirva imediatamente.

Tortilha de batata-doce e ovo

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em rodelas finas

descascadas e cortadas em rodelas finas 4 ovos

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de alecrim

Modo de preparo

Aqueça 1 colher de azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione as batatas-doces e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que fiquem macias e douradas. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e macios. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.

Misture as batatas-doces cozidas com a cebola e o alho refogados. Retorne para a frigideira e despeje os ovos batidos por cima, espalhando uniformemente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5-7 minutos, até que as bordas estejam firmes e o centro ainda ligeiramente mole. Com cuidado, vire a tortilha com a ajuda de um prato ou tampa e cozinhe por mais 2-3 minutos, até que o centro esteja completamente firme. Sirva em seguida.