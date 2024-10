5 receitas com ora-pro-nóbis para o almoço

No almoço, nada melhor que pratos incrivelmente saborosos, repletos de nutrientes essenciais e o melhor: sem complicações no preparo. Usando o ora-pro-nóbis, uma fonte incrível de fibras e proteínas vegetais, você pode criar refeições versáteis para todos os gostos. Aproveite estas 5 opções e transforme seu almoço com receitas que beneficiam sua saúde. Confira abaixo!

Frango com ora-pro-nóbis

Ingredientes

1 kg de frango cortado em pedaços e limpo

2 l de caldo de galinha quente

5 dentes de alho amassados

1 cebola picada

1 pimentão vermelho cortado em cubos

vermelho cortado em cubos 1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

500 g de folhas de ora-pro-nóbis

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

500 ml de óleo para fritar o frango

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas de ora-pro-nóbis e deixe escorrer até secarem bem. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, 3 dentes de alho amassados, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo até esquentar. Frite os pedaços de frango no óleo quente até dourarem. Após, retire a panela do fogo, escorra todo óleo, retire os pedaços de frango e reserve.

Na mesma panela, acrescente o azeite e leve novamente ao fogo. Adicione os dentes de alho restantes e a cebola e refogue até dourar. Adicione o pimentão e os pedaços de frango e refogue por mais 5 minutos. Cubra com o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 10 minutos. Após, adicione as folhas de ora-pro-nóbis, cubra a panela e cozinhe por mais 3 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Peixe assado com ora-pro-nóbis

Ingredientes

4 filés de tilápia

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis

1 cebola fatiada

2 tomates fatiados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque uma camada de cebola e tomate. Coloque os filés de peixe por cima e cubra com as folhas de ora-pro-nóbis. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Depois, é só servir.

Risoto de ora-pro-nóbis e abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 xícara de chá de abóbora em cubos pequenos

em cubos pequenos 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 colher de sopa de azeite

1/4 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes (aproximadamente)

Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a abóbora e refogue até ficar macia. Adicione o arroz arbóreo e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo até que o arroz fique cremoso e no ponto certo. Quando o arroz estiver quase cozido, adicione as folhas de ora-pro-nóbis. Finalize com sal, pimenta-do-reino e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.

Frango ao curry com ora-pró-nóbis (Imagem: Natalia Lisovskaya | Shutterstock)

Frango ao curry com ora-pró-nóbis

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em pedaços

cortado em pedaços 3 colheres de sopa de azeite de oliva

400 g de ora-pro-nóbis

1 pimentão amarelo picado em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho ralado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de curry

Sal, coentro e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas de ora-pro-nóbis e deixe escorrer até secarem bem. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Acrescente o alho, a cebola, o pimentão e o frango. Refogue até o frango dourar. Acrescente o cominho e o curry, cubra com água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Após, adicione as folhas ora-pro-nóbis e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e deixe abafado por mais 3 minutos. Salpique com coentro e sirva em seguida.

Feijão-tropeiro com ora-pro-nóbis e carne-seca

Ingredientes

200 g de carne-seca dessalgada e desfiada

2 xícaras de chá de feijão-carioca

1 folha de louro

2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sopa de farinha de mandioca

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Lave bem o feijão e cozinhe em uma panela de pressão com a folha de louro e água suficiente para cobrir os grãos, por aproximadamente 20 minutos após pegar pressão. Escorra a água e reserve o feijão cozido. Cozinhe a carne-seca em uma panela de pressão com água por aproximadamente 25 minutos ou até que esteja macia. Desfie a carne-seca e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione a carne-seca desfiada e misture bem. Adicione o feijão cozido e misture delicadamente para incorporar todos os sabores. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis cozinhe-as por cerca de 5 minutos. Acrescente o ovo e mexa até cozinhar completamente. Junte a farinha de mandioca aos poucos, mexendo para dar a consistência desejada. A farinha deve incorporar todos os ingredientes sem formar grumos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde.