5 receitas com linhaça para ajudar no emagrecimento

A linhaça é uma semente conhecida por oferecer diversos benefícios para o corpo. Por ser rica em fibras, ômega 3 e 6 e gorduras boas, ela ajuda a controlar o diabetes, melhora o funcionamento do intestino e auxilia no processo de emagrecimento, uma vez que aumenta a sensação de saciedade. Além disso, é muito recomendada por especialistas por fortalecer a saúde do coração e favorecer as funções intestinais.

“Em pesquisas recentes, vem apresentando resultados clínicos em estudos relacionados ao diabetes, lúpus, perda óssea, doenças hepáticas, renais e cardiovasculares, com resultados favoráveis quanto ao efeito benéfico da semente”, explica a nutricionista Queila Turchetto.

Por isso, confira 5 receitas saborosas com linhaça para incluir na sua dieta e aumentar a saúde do corpo!

Pão de linhaça

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça marrom

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de sal

10 g de fermento biológico seco

1 1/4 de xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Decoração

2 colheres de sopa de linhaça dourada e marrom

1 colher de sopa de água para pincelar o pão

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas (integral, branca e de linhaça), o açúcar e o sal. Abra um espaço no centro. Em uma tigela pequena, misture o fermento biológico seco com a água morna e deixe descansar por 5 minutos, até formar uma espuma. Adicione o azeite à mistura de fermento e despeje no centro dos ingredientes secos. Misture com uma colher ou espátula até formar uma massa.

Transfira a massa para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 8-10 minutos, até que fique lisa e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano limpo e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de tamanho.

Após o crescimento, molde a massa no formato desejado (pão inteiro ou porções menores). Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele a superfície do pão com água e salpique a linhaça dourada e marrom por cima, pressionando levemente para fixá-la.

Cubra o pão novamente com o pano e deixe crescer por mais 30 minutos. Leve ao forno a 200 °C por 30-35 minutos. Retire o pão do forno, deixe esfriar sobre uma grade e sirva.

Quiche de abobrinha com linhaça

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de farinha de linhaça

5 colheres de sopa de água

2 colheres de café de cominho em pó

1 pitada de noz-moscada

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de linhaça para enfarinhar

Recheio

200 ml de iogurte desnatado sem sabor

2 ovos

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos

1 abobrinha cortada em rodelas

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e a água e mexa. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Adicione o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com fundo removível com azeite e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha a massa sobre ela, forrando o fundo e as laterais, e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Acrescente o iogurte e o sal e mexa para incorporar. Reserve. Sobre a massa de quiche, coloque as rodelas de abobrinha, cubra com o queijo branco e despeje a mistura de iogurte sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Almôndegas de linhaça

Ingredientes

1 kg de carne moída

2 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, o alho, a pimenta-do-reino e o sal e misture. Adicione os ovos e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de linhaça e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de amêndoas com linhaça e coco (Imagem: Danilova Janna | Shutterstock)

Panqueca de amêndoas com linhaça e coco

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

4 colheres de sopa de coco ralado

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolinhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Bolo de iogurte com linhaça

Ingredientes

250 ml de iogurte desnatado

1 xícara de chá de óleo de girassol

4 ovos

2 xícaras de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de linhaça dourada moída

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o iogurte, o óleo de girassol, os ovos e o açúcar mascavo e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo integral, a linhaça e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e bata para incorporar. Após, unte uma forma com furo central com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo integral. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.