5 receitas com inhame para ajudar a reduzir o colesterol alto

Incorporar o inhame na dieta é uma excelente alternativa para ajudar a reduzir o colesterol alto. Isso porque ele é uma ótima fonte de diosgenina, um tipo de fitoesterol que auxilia na diminuição do colesterol ruim (LDL) do corpo. Além disso, contém fibras solúveis, antioxidantes e fitoquímicos, que promovem a saúde cardiovascular.

“A ingestão de fibras ajuda a diminuir os níveis de colesterol sanguíneo, uma vez que este nutriente diminui a absorção da gordura no intestino, ligando-se aos ácidos biliares, levando a um aumento na degradação do colesterol e da excreção pela via dos ácidos biliares”, explica a nutricionista Gabriela Marcellino.

Abaixo, confira uma lista com receitas deliciosas com o tubérculo para você incluir na dieta e melhorar a saúde do corpo!

Pão de inhame e chia

Ingredientes

350 g de inhame descascado

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de polvilho doce

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de chia

Açafrão-da-terra em pó a gosto

Água

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, cubra o inhame com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Transfira para um recipiente e amasse até formar um purê. Adicione o polvilho azedo e o doce, o azeite, a chia, o açafrão, o sal e misture bem até ficar homogêneo. Modele a massa em pequenas bolinhas e coloque em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 35 minutos. Sirva em seguida.

Cuscuz de inhame

Ingredientes

2 kg de inhame descascado

3 xícaras de chá de coco ralado

3 colheres de sopa de açúcar

200 ml de leite de soja

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os inhames, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e, com um garfo, amasse bem. Transfira a mistura para um recipiente, adicione 2 xícaras de chá de coco ralado e 2 colheres de sopa de açúcar e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma cuscuzeira e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, acrescente o sal e o restante do açúcar e coco ralado e misture. Despeje a mistura sobre o cuscuz e sirva em seguida.

Iogurte de inhame com morango

Ingredientes

100 g de inhame descascado

100 g de morango picado

picado 5 bananas descascadas

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e, com um garfo, amasse. Espere esfriar, transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua o iogurte em taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Escondidinho de inhame com frango (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

Escondidinho de inhame com frango

Ingredientes

1 kg de inhame descascado

2 xícaras de chá de leite de aveia

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e, com um garfo, amasse. Adicione o leite de aveia e misture. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e o tomate e refogue até dourar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa, faça uma camada com o purê de inhame, cubra com o frango e finalize com o restante do purê. Polvilhe com orégano e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Purê de inhame

Ingredientes

5 inhames descascados

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pitada de noz-moscada

4 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os inhames, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e, com um garfo, amasse. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte o inhame, a noz-moscada e o sal e a água e misture até obter a consistência de um purê. Sirva em seguida.