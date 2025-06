5 receitas com filé-mignon para o almoço de Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, cada detalhe importa — e isso inclui o cardápio. Para surpreender quem você ama com um almoço especial, apostar em pratos com filé-mignon é uma escolha certeira. Macia, saborosa e versátil, essa carne nobre é perfeita para criar momentos memoráveis à mesa. Pensando nisso, reunimos 5 receitas práticas e sofisticadas com filé-mignon que combinam elegância e sabor, ideais para celebrar o amor com afeto e boa comida. Confira!

Filé-mignon com purê de batata e molho de vinho tinto

Ingredientes

Filé-mignon

2 medalhões de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Batata-palha para decorar

Purê de batata

500 g de batata inglesa descascada

descascada 2 colheres de sopa de manteiga

100 ml de creme de leite

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Água

Molho de vinho tinto

2 xícaras de chá de vinho tinto seco

1/2 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de manteiga gelada

Modo de preparo

Filé-mignon

Tempere os medalhões de filé-mignon com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele cada lado por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Purê

Em uma panela, coloque as batatas inglesa, cubra com água e leve ao fogo médio até ficarem macias. Desligue o fogo e escorra a água. Em uma panela, amasse as batatas e misture com o creme de leite, a manteiga, o sal e a noz-moscada. Leve ao fogo e misture até obter um purê homogêneo. Retire do fogo e reserve.

Molho de vinho tinto e montagem

Em uma panela, coloque o vinho tinto, o caldo de carne e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio até engrossar levemente. Desligue o fogo e acrescente a manteiga. Mexa para incorporar. Para montar, coloque o purê no centro do prato, disponha o medalhão por cima e o molho de vinho tinto ao redor. Finalize com a batata-palha e sirva em seguida.

Filé-mignon ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

2 medalhões de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de mel

250 g de creme de leite

Modo de preparo

Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele os dois lados até dourar. Desligue o fogo e reserve. Na mesma frigideira, acrescente a mostarda dijon, o mel e o creme de leite. Reduza o fogo e cozinhe por 2 minutos, mexendo até formar um molho cremoso. Desligue o fogo e sirva os medalhões com o molho por cima.

Dica: sirva com arroz branco ou salada.

Filé-mignon ao creme de queijos com espaguete

Ingredientes

Filé-mignon

2 medalhões de filé-mignon

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Creme de queijos

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de requeijão

2 colheres de sopa de queijo parmesão

1 colher de sopa de queijo gorgonzola

Espaguete

150 g de espaguete

1 colher de sopa de manteiga

Água

Modo de preparo

Filé-mignon

Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele os dois lados até dourar. Desligue o fogo e reserve.

Creme de queijos

Em uma panela, coloque o creme de leite, o requeijão, o queijo parmesão e o queijo gorgonzola e leve ao fogo baixo até derreter e ficar homogêneo. Desligue o fogo e reserve.

Espaguete e montagem

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra a água. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte o espague e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e disponha em um prato. Sirva acompanhado com os filés e o molho de queijos.

Filé-mignon com vegetais grelhados (Imagem: Shebeko | Shutterstock)

Filé-mignon com vegetais grelhados

Ingredientes

Filé-mignon

2 medalhões de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

Molho de vinho tinto

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1/2 cebola roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Vegetais grelhados

1 berinjela cortada em rodelas grossas

1 abobrinha cortada em meia-lua

cortada em meia-lua 1 cenoura cortada em tiras

5 cogumelos paris limpos e sem o talo

Sal, tomilho e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Filé-mignon

Tempere os medalhões de filé-mignon com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele dos dois lados até dourar. Desligue o fogo e reserve.

Molho de vinho tinto

Na mesma frigideira da carne, coloque a cebola roxa e o alho e leve ao fogo médio até dourar. Reduza o fogo, adicione o vinho tinto e o açúcar mascavo e cozinhe até obter um molho espesso. Finalize com a manteiga e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Vegetais grelhados e montagem

Pincele os vegetais com azeite de oliva e tempere com sal. Disponha-os em uma frigideira e leve ao fogo médio até que fiquem dourados e macios. Para montar, coloque o filé-mignon no centro do prato, regue com o molho de vinho tinto e distribua os vegetais grelhados ao redor. Decore com o tomilho e sirva em seguida.

Filé-mignon com crosta de castanha-do-pará

Ingredientes

2 medalhões de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

picada 1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele cada lado até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a castanha-do-pará, a manteiga, a mostarda dijon e o mel e mexa até obter uma pasta. Cubra a parte superior dos medalhões com essa mistura, pressionando levemente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.