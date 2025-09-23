A cúrcuma é um tempero versátil que não se limita somente a colorir os pratos. Seu gosto único, com notas suaves e terrosas, é capaz de transformar receitas simples em opções cheias de sabor. Além disso, oferece propriedades benéficas, como ação anti-inflamatória e antioxidante, que contribuem para a saúde e deixam as refeições ainda mais especiais.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com cúrcuma para o almoço!
Frango ao molho de cúrcuma
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de caldo de frango
- 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola. Refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione os cubos de frango e doure levemente de todos os lados. Tempere com a cúrcuma, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem para envolver o frango nos temperos. Despeje o leite de coco e o caldo de frango. Misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos, até o molho engrossar e o frango ficar macio. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Legumes salteados com cúrcuma e gengibre
Ingredientes
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 abobrinha cortada em meia-lua
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 brócolis cortado em floretes
- 1/2 cebola-roxa cortada em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola-roxa e o alho, refogando até perfumar. Adicione a cenoura, a abobrinha, o pimentão e o brócolis, mexendo sempre. Tempere com a cúrcuma, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem para envolver todos os legumes. Acrescente a água e deixe cozinhar em fogo médio por 5 a 7 minutos, até que os legumes fiquem macios, mas ainda crocantes. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
Peixe assado com cúrcuma e limão
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Raspas de 1/2 limão
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha fatiada para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, as raspas de limão, a cúrcuma, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de tilápia em um refratário e regue com a marinada, espalhando bem por todos os lados. Deixe descansar por 30 minutos para pegar sabor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o peixe ficar macio e levemente dourado. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
Risoto de cúrcuma cremoso
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Ramos de tomilho fresco para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o arroz arbóreo e misture bem para envolver os grãos na mistura. Coloque o vinho branco seco e mexa até evaporar o álcool. Acrescente a cúrcuma, mexendo para dar cor ao risoto. Vá adicionando o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre em fogo médio até o arroz absorver o líquido. Repita o processo até que o arroz esteja al dente e cremoso. Finalize misturando a manteiga e o queijo parmesão ralado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.
Sopa de lentilha com cúrcuma
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 tomate picado
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar translúcida. Adicione o alho, a cenoura e o tomate, refogando por alguns minutos. Tempere com a cúrcuma, o cominho e a páprica doce, mexendo bem para liberar os aromas. Coloque a lentilha e misture para incorporar os temperos. Despeje o caldo de legumes, reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos, até as lentilhas ficarem macias. Adicione o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.