Receitas com coxão mole são uma excelente opção para o almoço, pois essa carne, além de ser macia e saborosa, permite uma grande variedade de preparos. Desde pratos tradicionais como carne de panela com batatas, até versões mais elaboradas como bife rolê ou coxão mole ao molho madeira, a versatilidade desse corte agrada a diversos paladares. Ideal para quem busca praticidade e também quer preparar um prato delicioso para a família ou para ocasiões especiais.

Por isso, confira 5 receitas com coxão mole para o almoço!

Bife rolê de coxão mole

Ingredientes

3 bifes de coxão mole

1 cenoura cortada em tiras

1 pimentão cortado em tiras

3 fatias de bacon

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos de dente para prender os bifes

1/2 xícara de chá de caldo de carne

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Sobre cada bife, coloque uma fatia de bacon, uma tira de cenoura e uma tira de pimentão. Enrole os bifes e prenda com palitos de dente. Aqueça o azeite em uma panela grande e doure os bifes de todos os lados. Retire e reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os tomates e o molho de tomate, mexendo bem. Coloque os bifes de volta à panela, adicione a folha de louro e o caldo de carne. Tampe e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 40 minutos, ou até a carne ficar macia e o molho reduzir. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Retire os palitos e sirva em seguida.

Carne de panela com batatas

Ingredientes

700 g de coxão mole em pedaços grandes

4 batatas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 tomates picados

1 cenoura sem casca cortada em rodelas

sem casca cortada em rodelas 1 folha de louro

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o óleo em uma panela de pressão e doure os pedaços de coxão mole de todos os lados. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Adicione os tomates, o extrato de tomate, a folha de louro e a cenoura, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione a água. Tampe a panela e, depois que pegar pressão, cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos, ou até a carne ficar macia. Abra a panela com cuidado, acrescente as batatas e cozinhe sem pressão até as batatas ficarem macias. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida.

Estrogonofe de coxão mole (Imagem: vagnergamba | Shutterstock)

Estrogonofe de coxão mole

Ingredientes

500 g de coxão mole cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

200 g de champignons fatiados

fatiados 1/2 xícara de chá de ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho inglês

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata palha para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a manteiga em uma panela e refogue a carne até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Adicione os champignons e misture. Acrescente o ketchup, a mostarda, o molho inglês e mexa bem. Adicione o molho de tomate e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia. Por último, acrescente o creme de leite, mexa bem e desligue o fogo. Sirva com batata palha.

Coxão mole assado

Ingredientes

1 kg de coxão mole

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

tinto seco 1/4 xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de mostarda

Ervas frescas a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de carne

4 batatas cortadas ao meio

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o alho, a cebola, o azeite, o suco, o vinho, a mostarda, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho. Faça furos na carne, coloque-a em um recipiente com tampa e tempere com o molho. Tampe e leve à geladeira para marinar por aproximadamente 1 hora. Coloque a carne em uma assadeira, adicione o caldo de carne no fundo e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200° C por uma hora. Após, retire o papel alumínio, adicione as batatas ao redor da carne, e asse até dourar. Durante o tempo de forno, regue a carne com o líquido da assadeira para mantê-la úmida. Retire do forno e sirva em seguida.

Coxão mole ao molho madeira

Ingredientes

1 kg de coxão mole

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

picados 1/2 xícara de chá de vinho madeira

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de caldo de carne

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma panela grande e doure o coxão mole de todos os lados. Retire a carne do fogo e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o vinho madeira, mexa bem para soltar os resíduos do fundo da panela e deixe reduzir por aproximadamente 5 minutos. Acrescente o caldo de carne, a folha de louro e retorne a carne para a panela. Tampe e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar bem macia. Se necessário, acrescente mais caldo durante o cozimento. Quando a carne estiver macia, retire-a da panela e reserve.

Molho e montagem

Derreta a manteiga em uma frigideira, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta dourada, cuidado para não deixar queimar. Aos poucos, adicione o líquido da carne, mexendo sempre, até obter um molho espesso. Fatie o coxão mole, regue com o molho madeira e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.