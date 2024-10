As receitas com vitamina D são uma excelente forma de promover a saúde, uma vez que essa vitamina é essencial para a absorção de cálcio e o fortalecimento dos ossos, além de contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico e a regulação do humor.

Embora a exposição ao sol seja uma das principais fontes de vitamina D, a alimentação também desempenha um papel importante na manutenção dos níveis adequados desse nutriente. Incorporar alimentos ricos em vitamina D à dieta é uma estratégia eficiente para evitar deficiências e favorecer o equilíbrio do organismo.

A seguir, confira 5 receitas com alimentos ricos em vitamina D!

Macarrão com salmão

Ingredientes

250 g de macarrão talharim

200 g de filé de salmão cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de creme de leite

Suco de 1/2 limão

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Adicione o salmão e cozinhe até ficar rosado.

Reduza o fogo e acrescente o creme de leite e o suco de limão, misturando bem. Se a mistura estiver muito grossa, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão até atingir a consistência desejada. Adicione o talharim cozido à panela, misturando para cobrir a massa com o molho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o queijo parmesão. Sirva em seguida com a salsinha.

Tartar de salmão com abacate

Ingredientes

200 g de salmão fresco

1 abacate

1/4 de cebola-roxa cortada finamente

1 colher de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de gergelim

Modo de preparo

Comece cortando o salmão em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e, com uma colher, retire a polpa. Corte o abacate em cubos e adicione à tigela com o salmão. Junte a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão e o azeite de oliva. Misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o gergelim e misture novamente. Molde a mistura em um aro de metal e transfira para o prato. Sirva em seguida.

Salada mediterrânea com queijo feta

Ingredientes

1/2 maço de alface

100 g de tomates-cereja cortados ao meio

1/2 pepino fatiado

1/4 de cebola-roxa fatiada

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes

150 g de queijo feta esfarelado

esfarelado 1/4 de xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a alface como base. Adicione os tomates-cereja, o pepino, a cebola-roxa e as azeitonas. Por cima, espalhe o queijo feta esfarelado. Em uma tigela separada, misture o azeite, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para combinar todos os ingredientes. Sirva em seguida.

Risoto de shiitake (Imagem: Josie Grant | Shutterstock)

Risoto de shiitake

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

150 g de shiitake fatiado

fatiado 1 l de caldo de legumes morno

2 colheres de sopa de manteiga

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o arroz e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente o vinho e mexa até evaporar. Junte o shiitake fatiado e continue mexendo. Adicione uma concha do caldo de legumes, mexendo até ser absorvido. Continue adicionando o caldo, concha por concha, até o arroz ficar al dente. Desligue o fogo e acrescente a manteiga e o parmesão, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Omelete com espinafre

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1/4 de cebola picada

1/4 de xícara de chá de queijo muçarela

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o espinafre picado e cozinhe até murchar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino. Na mesma frigideira, em fogo médio, despeje os ovos batidos e cozinhe até começarem a firmar. Adicione a mistura de espinafre e cebola e o queijo por cima. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o queijo derreter e os ovos estarem completamente cozidos. Sirva em seguida.