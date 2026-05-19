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5 provérbios chineses sobre amor e relacionamentos que continuam atuais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 19/05/26 17h51
Os provérbios chineses, apesar de antigos, com seus conselhos, continuam a ajudar muitas pessoas (Imagem: Marietjie | Shutterstock)

A sabedoria oriental atravessa séculos sem perder força. Os provérbios chineses sobre amor são um exemplo disso: nascidos em uma cultura milenar, chegam até nós com uma clareza surpreendente sobre tudo aquilo que sentimos, vivemos e enfrentamos nos relacionamentos. Não à toa, muitos deles parecem ter sido escritos ontem.

Seja sobre paciência, generosidade, abertura interior ou reciprocidade, cada frase carrega uma verdade que o tempo não apaga. Confira cinco desses ensinamentos sobre amor e relacionamentos que continuam atuais!

1. Provérbio para momentos difíceis

Me ame quando eu não merecer, porque é nesse momento que eu mais preciso.

2. Provérbio que ensina a calar antes de se arrepender

Se você for paciente em um momento de raiva, irá escapar de cem anos de arrependimento.

Biscoitos da sorte vermelhos servidos em prato em formato de coração sobre fundo lilás
Provérbios podem ensinar bastante sobre como amar melhor e se relacionar com mais consciência (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Provérbio para quem quer amar com plenitude

Quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão; quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria; e, quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor.

4. Provérbio que transforma a generosidade em cuidado

Se alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso, deixa-lhe o teu.

5. Provérbio sobre equilíbrio saudável

Os critérios básicos de uma relação devem estar acessíveis às duas partes.

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