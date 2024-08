5 profissões que voltaram a ganhar espaço no mercado de trabalho

Nos últimos anos, diversas ocupações que haviam perdido espaço no mercado voltaram a ganhar destaque, impulsionadas por tendências culturais, tecnológicas e sustentáveis. Esse retorno demonstra que, em um mundo cada vez mais digital, ocupações consideradas antigas podem se reformular e apresentar uma grande contribuição para a sociedade.

A seguir, confira as profissões que estão em alta novamente!

1. Alfaiate

Com o interesse pela moda, o alfaiate voltou a ser valorizado (Imagem: Parilov | Shutterstock)

Com o crescente interesse por moda sob medida e peças de qualidade, a alfaiataria voltou a ser valorizada. A busca por roupas que representem personalidade e estilo único fez com que o trabalho dos alfaiates se destacasse novamente. Esse profissional pode oferecer serviços personalizados que contrastam com a produção em massa da indústria.

2. Marceneiro

Marcenaria ressurge graças ao design sustentável (Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock)

A marcenaria, que esteve em declínio com a popularização dos móveis industrializados, ressurgiu graças ao movimento em prol do design sustentável e do consumo consciente. A habilidade de criar mobílias e peças decorativas sob medida, utilizando materiais de alta qualidade, tem conquistado aqueles que buscam exclusividade e durabilidade. Segundo dados do Sebrae, em 2022, havia 245.174 marcenarias ativas no Brasil. Esse número indica um crescimento de 30,98% nos últimos cinco anos e de 8,8% em relação a 2021.

3. Costureira

Desejo de prolongar a vida útil das peças impulsiona o trabalho na área de costura (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

A demanda por reparos e ajustes de roupas cresceu, impulsionada pela consciência ambiental e pelo desejo de prolongar a vida útil das peças. Além disso, a personalização e o design exclusivo têm aumentado a procura por costureiras, que oferecem desde consertos até a confecção de roupas sob medida.

4. Ferreiro

A profissão de ferreiro ganhou novo fôlego com a valorização do trabalho artesanal e da customização em metalurgia (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

A profissão de ferreiro, essencial em tempos passados, ganhou novo fôlego com a valorização do trabalho artesanal e da customização em metalurgia. Peças como portões, grades e objetos decorativos feitos sob encomenda destacam-se por sua qualidade e beleza, resgatando técnicas tradicionais combinadas com design moderno.

5. Barbeiro

Com o surgimento de barbearias que combinam o estilo vintage com serviços modernos, a profissão de barbeiro voltou com força (Imagem: f.t.Photographer | Shutterstock)

A profissão de barbeiro, uma vez ofuscada pelos salões de beleza unissex, voltou com força nos últimos anos. Com o surgimento de barbearias que combinam o estilo vintage com serviços modernos, muitos homens passaram a buscar não apenas um corte de cabelo, mas uma experiência completa de cuidado e estilo, o que impulsionou a demanda por profissionais qualificados na área.