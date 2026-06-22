5 profissões essenciais para um voo acontecer

Quando um avião decola, a atenção dos passageiros geralmente está voltada para os pilotos e os comissários de bordo. No entanto, antes mesmo de a aeronave deixar o solo, uma grande equipe de profissionais já trabalhou para assegurar que tudo esteja em perfeitas condições.

“São os aeroviários, responsáveis por uma série de atividades fundamentais para o funcionamento da aviação”, explica Henrique Cesar Gallina Barbosa, professor de Ciências Aeronáuticas da Unic Beira Rio.

Em alusão ao Dia do Aeroviário, celebrado em 22 de junho, destacamos cinco profissões essenciais que tornam possível a realização de cada voo. Confira!

1. Mecânico de manutenção aeronáutica

Responsável por realizar a manutenção corretiva e preventiva das aeronaves, o mecânico de manutenção aeronáutica desempenha um papel crucial para a segurança operacional. Antes de cada voo, diversos sistemas são verificados para garantir que a aeronave esteja apta a operar dentro dos mais rigorosos padrões técnicos.

2. Agente de atendimento aeroportuário

É o profissional que realiza o atendimento aos passageiros em diferentes etapas da viagem, desde o check-in até o embarque. Além de orientar viajantes, auxilia na resolução de demandas relacionadas a bagagens, documentação e procedimentos operacionais, contribuindo para uma experiência mais eficiente e organizada.

3. Despachante operacional de voo

O trabalho do despachante operacional de voo é realizado em parceria com a tripulação para garantir segurança e eficiência. “Pouco conhecido pelo público, o despachante operacional de voo é responsável pelo planejamento da operação aérea. Entre suas atribuições, estão a análise das condições meteorológicas, definição de rotas, cálculo de combustível e acompanhamento dos voos”, detalha o professor.

O operador de rampa atua no pátio do aeroporto, garantindo que bagagens, cargas e aeronaves sejam movimentadas com segurança, agilidade e precisão (Imagem: Renatas Repcinskas | Shutterstock)

4. Operador de rampa

Atuando diretamente no pátio dos aeroportos, o operador de rampa coordena atividades como carregamento e descarregamento de bagagens e cargas, abastecimento de equipamentos de apoio e posicionamento das aeronaves. “Sua atuação é essencial para que os procedimentos em solo ocorram de forma segura e dentro dos prazos estabelecidos”, aponta Henrique Cesar Gallina Barbosa.

5. Profissional de segurança aeroportuária

A segurança é uma das prioridades da aviação. Os profissionais responsáveis pelos controles de acesso, inspeção de passageiros, bagagens e áreas restritas desempenham uma função estratégica para proteger passageiros, tripulações e instalações aeroportuárias.

Por Camila Crepaldi