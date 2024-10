5 profissões em alta que não exigem diploma universitário

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, diversas ocupações ganham destaque por valorizarem habilidades práticas e experiências, sem exigir necessariamente um diploma universitário. A busca por profissionais especializados concentra-se, em muitos casos, na capacidade de execução, no conhecimento técnico e na adaptação a novas demandas. Contudo, é importante ficar atento, pois há exceções e algumas empresas podem exigir algum tipo de formação na área escolhida.

Abaixo, confira as profissões em alta que, em muitos casos, não exigem diploma universitário!

1. Programador web

Com a crescente digitalização, programadores são requisitados para desenvolver e manter sites e sistemas online. Linguagens como HTML, CSS e JavaScript podem ser aprendidas em cursos rápidos e plataformas digitais, tornando o portfólio mais importante que um diploma.

2. Especialista em marketing digital

As empresas buscam profissionais para gerenciar redes sociais, criar campanhas online e otimizar conteúdos para mecanismos de busca (SEO). Certificações em Google Ads e cursos gratuitos com foco em habilidades práticas na área oferecem o conhecimento necessário para a atuação mercadológica.

A valorização desse profissional se dá pela popularização do marketing digital no mundo empresarial. Segundo a pesquisa “Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil”, 94% das empresas escolhem esse meio como estratégia de crescimento.

Certificações de TI, como CompTIA e Cisco, são mais valorizadas que um diploma universitário (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Técnico em suporte de Tecnologia da Informação (TI)

Responsável pela manutenção e solução de problemas tecnológicos, esse profissional é indispensável em empresas de diversos setores. Certificações específicas, como CompTIA e Cisco, são mais valorizadas que um diploma universitário, e a prática faz toda a diferença.

4. Designer gráfico

Criar peças visuais e identidades de marca é uma das principais funções desse profissional. Muitos aprendem habilidades em softwares como Photoshop e Illustrator por meio de cursos gratuitos ou tutoriais online, construindo um portfólio atraente para o mercado.

A profissão de designer gráfico é extremamente valorizada pelas empresas atualmente. Um levantamento da “Inteligência Digital da Adobe” apontou que 73% das organizações gastam dinheiro em design para se destacar da concorrência.

5. Corretor de imóveis

Com o mercado imobiliário aquecido, a profissão de corretor oferece boas oportunidades e alta flexibilidade. É necessário obter certificação específica, mas não há exigência de curso universitário. Além disso, habilidades de comunicação e negociação são os principais diferenciais.