5 profissões em alta no mercado financeiro 

O mercado financeiro é uma engrenagem vital da economia, responsável por conectar investidores, empresas e instituições em busca de capital e oportunidades. Composto por bolsas de valores, bancos, corretoras e plataformas digitais, esse setor movimenta trilhões diariamente, impulsionando desde pequenos negócios até grandes corporações.

A seguir, confira as profissões em alta nesse mercado tão importante:

1. Analista de investimentos

Responsável por avaliar e recomendar ações, fundos e títulos com base em análises técnicas. Esse profissional ajuda investidores a tomar decisões estratégicas e é requisitado por bancos, corretoras e gestores de recursos.

2. Especialista em finanças ESG

Com a crescente demanda por investimentos sustentáveis, tais especialistas avaliam empresas e projetos com base em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). É uma área estratégica para fundos de investimento e instituições preocupadas com impacto socioambiental.

3. Consultor financeiro pessoal

Ajuda pessoas físicas a organizar finanças, definir metas e escolher investimentos adequados ao perfil e objetivos. A busca por autonomia financeira e assistência tranquila tem ampliado a demanda por consultores que prestam serviços personalizados e independentes.

A leitura precisa dos gráficos é fundamental para traders, que precisam agir rapidamente em um mercado dinâmico (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Trader

Os traders operam na compra e venda de ativos financeiros em curtos períodos, buscando lucrar com as variações do mercado. Esses profissionais podem atuar de forma autônoma ou em instituições financeiras. Além disso, precisam dominar análises de risco e leitura de mercado em tempo real.

5. Analista de criptoativos

Com a popularização das criptomoedas, estes analistas estudam o comportamento de ações digitais como Bitcoin e Ethereum. Eles identificam oportunidades e riscos, além de orientar empresas e investidores sobre estratégias seguras para explorar esse mercado emergente.