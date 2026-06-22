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5 principais complicações das dores constantes na coluna

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/06/26 14h06
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Entre as principais causas da dor na coluna, estão fatores ligados à rotina e ao estilo de vida (Imagem: Serg Grbanoff | Shutterstock)

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as dores na coluna (cervical, torácica, lombar e pélvica) são a segunda condição de saúde mais prevalente do Brasil (13,5%), entre as patologias crônicas identificadas por algum médico ou profissional de saúde, superadas apenas pelos casos de hipertensão arterial (14%).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse tipo de enfermidade acomete ou acometerá 80% da população mundial. Além disso, as dores na coluna e afecções correlatas são a principal causa de afastamentos do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Somente no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas têm dores crônicas na coluna. O ‘bom’ é que problemas crônicos podem ser prevenidos e tratados, com o auxílio de profissionais capacitados. Antes disso, é importante que os indivíduos identifiquem as principais causas que contribuem para essas dores. Nesse contexto, posso colocar o sedentarismo e a má postura entre as principais”, avalia Fábio Wanderley, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

A seguir, o especialista explica as cinco principais complicações causadas por dores constantes na coluna. Confira!

1. Limitação funcional e perda de mobilidade

A dor persistente reduz a capacidade de realizar atividades diárias (levantar, caminhar, curvar, carregar objetos), o que leva ao descondicionamento muscular, rigidez articular, maior incapacidade ao longo do tempo.

2. Comprometimento psicológico (ansiedade, depressão e estresse)

A dor crônica frequentemente provoca alterações de humor, ansiedade sobre episódios de dor e sensação de perda de controle. Humor depressivo, irritabilidade, insônia, preocupação constante com a dor e isolamento social podem ocorrer.

3. Dependência de medicamentos e efeitos adversos

O uso prolongado de analgésicos, anti-inflamatórios ou opioides pode levar à tolerância, dependência e efeitos colaterais sistêmicos. Necessidade de doses maiores para obter alívio, sintomas de abstinência, efeitos gastrointestinais, renais ou cardiovasculares são complicações comuns.

Mulher deitada na cama no escuro, iluminada por uma luz azulada, com os olhos bem abertos e expressão de insônia, enquanto um despertador em primeiro plano marca três horas da manhã.
A dor na coluna interfere na qualidade do sono, o que pode intensificar a percepção do desconforto e afetar o bem-estar físico e emocional ao longo do dia (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

4. Alterações do sono e fadiga crônica

A dor dificulta o início e a manutenção do sono, afetando a recuperação e aumentando a percepção do desconforto. Pode ocorrer insônia, sono fragmentado, sensação de sono não reparador e cansaço diurno. Com isso, há uma redução da capacidade cognitiva e da tolerância à dor, piora do humor e do desempenho diário.

5. Perda progressiva de força nas pernas

Perda sensitiva importante, dificuldade para urinar ou evacuar e febre com dor lombar são sintomas que podem indicar compressão neurológica, infecção ou outra condição grave.

Controle das dores na coluna

Segundo Fábio Wanderley, a dor constante na coluna deve ser avaliada por um profissional de saúde para diagnóstico e plano de tratamento. O manejo mais eficaz das cores na coluna costuma ser multidisciplinar: combinação de fisioterapia, controle farmacológico judicioso, terapia psicológica, educação sobre dor e, quando necessário, intervenções complementares (bloqueios, cirurgia em casos selecionados).

Por Deiwerson Damasceno

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