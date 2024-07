5 pratos saudáveis e práticos para os dias frios

Quando as temperaturas caem e os dias ficam mais curtos, nada melhor do que se aquecer com pratos nutritivos e saborosos. E preparar refeições saudáveis não precisa ser complicado! Confira, a seguir, 5 receitas que combinam praticidade e saúde, perfeitas para enfrentar o frio com conforto e bem-estar. De cremes e ensopados a pratos reconfortantes, cada uma delas é pensada para aquecer seu corpo e oferecer uma alimentação balanceada sem abrir mão do sabor.

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

1 kg de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre (cerca de 5 cm) ralado

1 l de caldo de legumes caseiro

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Sementes de abóbora tostadas para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a abóbora e o gengibre, mexendo bem, e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até a abóbora ficar macia. Depois, bata tudo no liquidificador até obter um creme homogêneo. Sirva em seguida, decorado com sementes de abóbora tostadas.

Quinoa com cogumelos

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de cogumelos Paris fatiados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a quinoa no caldo de legumes, em fogo médio, até ficar macia. Depois, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os cogumelos e cozinhe até que estejam macios. Acrescente a quinoa cozida e o vinho branco, mexendo bem até o vinho evaporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.

Ensopado de frango com batata-doce

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 batatas-doces picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pimentão picado

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica

1 l de caldo de frango caseiro

Sal, azeite de oliva e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Acrescente as batatas-doces, os tomates, o pimentão, a folha de louro e a páprica. Misture bem. Adicione o caldo de frango, tempere com sal e orégano e cozinhe até as batatas-doces estarem macias, e o frango, cozido (cerca de 25 minutos). Sirva em seguida.

Creme de alho-poró e batata (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

Creme de alho-poró e batata

Ingredientes

3 alhos-porós fatiados (somente a parte branca)

fatiados (somente a parte branca) 3 batatas descascadas e picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Alho-poró fatiado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o alho-poró e refogue até ficar macio. Depois, acrescente as batatas e o caldo de legumes. Cozinhe até as batatas estarem bem macias, cerca de 20 minutos. Depois, bata tudo no liquidificador até obter um creme liso. Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e aqueça. Sirva em seguida, decorado com o alho-poró.

Carne de panela com batata e cenoura

Ingredientes

600 g de patinho cortado em cubos

4 batatas picadas

3 cenouras picadas

picadas 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

1 l de caldo de carne caseiro

Sal e azeite de oliva a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio. Refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione os cubos de carne e refogue até dourar. Acrescente os tomates picados e cozinhe por alguns minutos até que comecem a desmanchar.

Coloque as batatas e as cenouras na panela, misturando bem. Adicione a folha de louro e tempere com sal. Após, despeje o caldo de carne para cobrir todos os ingredientes. Tampe a panela e, quando começar a pegar pressão, reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 25 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Verifique o tempero e ajuste, se necessário. Sirva em seguida, decorado com salsinha picada.