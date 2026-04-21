5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 

Celebrado em 21 de abril, o Dia de Tiradentes convida a revisitar tradições que fazem parte da história do Brasil — e a cozinha de Minas Gerais ocupa um lugar especial nesse cenário. Com sabores marcantes, preparo descomplicado e aquele toque de afeto típico das receitas de família, a culinária mineira conquista pela simplicidade e pelo sabor.
Abaixo, confira 5 receitas da culinária mineira que mostram como é possível levar pratos cheios de identidade para a mesa sem complicação!
1. Vaca atolada
Ingredientes
- 1 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 500 g de mandioca descascada e cortada em cubos
- 3 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela até ficar bem selada. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem macios. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio até a carne começar a ficar macia. Adicione a mandioca e cozinhe até ficar bem macia e o caldo engrossar naturalmente. Tempere com o sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo para incorporar os sabores. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
2. Frango com quiabo
Ingredientes
- 1 kg de frango em pedaços
- 500 g de quiabo cortado em rodelas
- 3 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango até ficar bem selado. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem macios. Junte os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio até o frango ficar macio. Em outra panela, leve o quiabo ao fogo médio até reduzir a “baba”. Adicione o quiabo ao frango, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo. Sirva em seguida.
3. Tutu de feijão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e com caldo
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o bacon e a linguiça calabresa. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem dourados. Junte o feijão-carioca com o caldo e cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme espesso. Cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo para não grudar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Feijão-tropeiro
Ingredientes
- 2 xícaras de feijão-carioca cozido e escorrido
- 200 g de linguiça calabresa cortada em cubos
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 2 ovos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1 xícara de chá de couve-manteiga fatiada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e frite até dourar e soltar a gordura. Junte a linguiça calabresa e refogue até ficar bem dourada. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Afaste os ingredientes para um lado da panela e quebre os ovos diretamente na panela. Mexa até ficarem cozidos e levemente cremosos. Junte o feijão-carioca cozido e misture delicadamente para não amassar os grãos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, até atingir a textura desejada. Adicione a couve-manteiga e misture em fogo baixo apenas até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
5. Canjiquinha com costelinha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de canjiquinha (quirera de milho)
- 500 g de costelinha de porco picada
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de óleo ou banha
- 1 tomate picado
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 folha de louro
- 1,5 l de água quente
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Lave bem a canjiquinha e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de 30 minutos. Em um recipiente, tempere a carne com o suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por pelo menos 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem a costelinha até ficar levemente crocante. Acrescente a cebola e o tomate e refogue até ficarem macios. Adicione a canjiquinha escorrida, a folha de louro e a água quente. Misture bem. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos após pegar pressão. Finalize com cheiro-verde e sirva bem quente.