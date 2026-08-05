5 plantas aromáticas para cultivar em casa e aproveitar os seus benefícios para a saúde

As plantas aromáticas conquistaram espaço nas casas não apenas pelo aroma agradável e pelo uso na culinária, mas também pelos compostos naturais que podem trazer benefícios ao organismo. Além de serem fáceis de cultivar em pequenos espaços, algumas espécies possuem propriedades antioxidantes, digestivas e relaxantes, tornando-se aliadas do bem-estar no dia a dia.

A seguir, confira 5 plantas aromáticas para cultivar em casa e conheça seus benefícios para a saúde!

1. Manjericão

O manjericão tem potencial antioxidante e anti-inflamatório (Imagem: Stock Holm | Shutterstock)

Fácil de cultivar em vasos e ideal para climas quentes, o manjericão possui compostos bioativos, como polifenóis e flavonoides, que apresentam potencial antioxidante e anti-inflamatório. Segundo a revisão “Anti-inflammatory, immunomodulatory and anti-oxidant effects of Ocimum basilicum L. and its main constituents: A review”, publicada na revista científica Iranian Journal of Basic Medical Sciences, esses compostos apresentam possíveis efeitos terapêuticos em distúrbios inflamatórios, na modulação do estresse oxidativo e em condições relacionadas à desregulação imunológica. No entanto, os autores ressaltam que mais estudos são necessários antes da aplicação clínica.

2. Alecrim

O alecrim ajuda a combater o excesso de radicais livres no organismo (Imagem: sukkub76 | Shutterstock)

Cultivado em vasos ou jardins, o alecrim prefere clima seco e quente. Fonte de compostos antioxidantes, como os polifenóis, a planta ajuda a combater o excesso de radicais livres no organismo. Além disso, tem efeito estimulante, auxilia no alívio do estresse e promove a sensação de tranquilidade.

3. Coentro

O coentro pode contribuir para a visão, o funcionamento do sistema imunológico e a manutenção da saúde óssea (Imagem: New África | Shutterstock)

O coentro é uma planta fácil de cultivar, que prefere clima quente e solo com boa fertilidade. Rico em vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio, potássio e magnésio, ele pode contribuir para a visão, o funcionamento do sistema imunológico e a manutenção da saúde óssea quando inserido em uma alimentação equilibrada. A espécie ainda favorece a ingestão de antioxidantes naturais, que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres.

4. Hortelã

A hortelã pode ser utilizada no tratamento de flatulência (Imagem: Galumphing Galah | Shutterstock)

A hortelã se adapta bem a vasos e locais com temperaturas mais amenas. A planta possui compostos com ação antiespasmódica que ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, aliviando sintomas como cólicas, gases e inchaço abdominal. Seu consumo estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do fígado.

Além disso, a hortelã ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas, principalmente por conta de suas propriedades calmantes e refrescantes. Isso porque a planta possui compostos naturais, como o mentol, que favorecem o relaxamento, ajudam a reduzir a sensação de tensão e podem contribuir para diminuir o desconforto na região da cabeça.

5. Lavanda

A lavanda pode contribuir para o alívio de dores musculares e de cabeça, favorecer o relaxamento e ajudar a reduzir a insônia (Imagem: foto_molka | Shutterstock)

Uma planta resistente, a lavanda pode ser cultivada tanto em regiões de clima quente quanto frio. Em casa, desenvolve-se bem em vasos, desde que o solo seja bem drenado e com pouca umidade. Folhas e flores da espécie são utilizadas na medicina popular devido às suas propriedades antiespasmódicas, carminativas, diuréticas, estimulantes e sedativas. Essas características podem contribuir para o alívio de dores musculares e de cabeça, favorecer o relaxamento e ajudar a reduzir a insônia e desconfortos digestivos, especialmente quando a lavanda é utilizada na forma de infusão.