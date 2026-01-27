5 piores erros cometidos na rotina de higiene bucal

Escovar os dentes é um dos cuidados fundamentais com a saúde bucal e, apesar de parecer simples, exige atenção. Isso porque não basta apenas passar a escova na boca, é preciso cuidar dos detalhes para prevenir problemas como cáries, doenças gengivais, infecções e o desgaste do esmalte dentário.

É justamente nesse ponto que surgem as dúvidas. Segundo Leonardo Acioli, dentista e CEO da SorriaMed, rede de clínicas odontológicas, algumas das mais frequentes envolvem a quantidade ideal de creme dental, a forma correta de escovar os dentes e a escolha do enxaguante bucal mais adequado. Para esclarecer essas questões e facilitar a rotina, o especialista compartilha os principais erros na higiene bucal diária que devem ser evitados. Confira!

1. Escovar os dentes com força excessiva

Um dos erros mais comuns na higiene bucal é aplicar força demais durante a escovação. Ao contrário do que muitos acreditam, escovar com intensidade não garante uma limpeza mais eficaz e pode provocar retração gengival, desgaste do esmalte e aumento da sensibilidade dentária. O ideal é utilizar escovas de cerdas macias, com movimentos suaves, por no mínimo dois minutos.

2. Deixar de higienizar a língua

A falta de higienização favorece a formação da saburra lingual, uma camada esbranquiçada que concentra fungos e bactérias, sendo uma das principais causas do mau hálito. É nessa região que se acumulam restos de alimentos, placas bacterianas e células descamadas; por isso, é recomendado usar um raspador de língua ou a própria escova para limpar a superfície da língua diariamente.

Usar o fio dental frequentemente é essencial para manter a saúde bucal (Imagem: SarahMcEwan | Shutterstock)

3. Não usar fio dental diariamente

O uso frequente do fio dental é indispensável para manter a saúde bucal em dia, já que ele remove resíduos de alimentos e placa bacteriana de áreas entre os dentes onde a escova não alcança com eficiência. A ausência desse hábito favorece o acúmulo de bactérias entre os dentes e ao longo da gengiva, aumentando o risco de inflamações e outros problemas bucais.

4. Escovar os dentes logo após consumir alimentos ácidos

É indicado escovar os dentes após comer, mas, no caso de alimentos ou bebidas ácidas, pode ser um hábito prejudicial. Nesse período, o esmalte dentário está mais fragilizado, e a escovação pode intensificar a erosão dos dentes. Por isso, é recomendado aguardar cerca de 30 minutos antes de realizar a higiene bucal.

5. Não trocar a escova no tempo certo

É importante ficar atento à vida útil da escova. Ela deve ser trocada, no máximo, a cada três meses ou antes, caso as cerdas estejam desgastadas ou deformadas.

“A escolha inadequada de produtos também entra na lista dos piores erros. Utilizar cremes dentais e enxaguantes sem orientação profissional, principalmente aqueles muito abrasivos ou com alto teor de álcool, pode prejudicar o equilíbrio da flora bucal e aumentar a sensibilidade. E claro, deixar de visitar o dentista regularmente completa a lista dos principais erros. Consultas periódicas permitem a identificação precoce de problemas, orientações personalizadas e a manutenção da saúde bucal a longo prazo” , completa Leonardo Acioli.

Abrir embalagens com a boca, roer as unhas, chupar os dedos, palitar os dentes e até mesmo mastigar de um lado só, também são hábitos da rotina que parecem inofensivos, mas são prejudiciais à saúde bucal. “Essas práticas favorecem fraturas dentárias, desgaste do esmalte, desalinhamento da mordida e inflamações na gengiva, além de aumentar o risco de infecções”, alerta o especialista.

Por Lyzie Vitorino