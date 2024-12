5 perguntas e respostas sobre a prática de yoga

O yoga surgiu na Índia há mais de 5.000 anos como uma prática espiritual para alcançar o autoconhecimento e a harmonia interior. Combinando movimentos físicos (ásanas), exercícios respiratórios (pranayamas) e técnicas meditativas, tornou-se uma ferramenta completa para integrar corpo, mente e espírito.

Atualmente, o yoga é valorizado mundialmente tanto por seu aspecto espiritual quanto por seus benefícios para a saúde, como o fortalecimento físico, a redução do estresse e a melhora do bem-estar geral. Segundo o Yoga Journal, o número de praticantes nos Estados Unidos pulou de 20 milhões (em 2012) para 36 milhões (em 2016).

No entanto, apesar da popularização da prática, ainda existem algumas dúvidas comuns, o que, segundo a professora de yoga, especializada no método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, podem afetar a prática. “Muitas pessoas têm dúvidas sobre o yoga ou acreditam em alguns mitos comuns, e isso pode acabar desmotivando quem tem interesse em praticar. Por isso, é importante buscar informações e instruções de qualidade”, alerta.

A seguir, Bruna Tiboni Kaiut esclarece as principais dúvidas sobre a prática de yoga e seus benefícios. Confira!

O yoga ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)

1. Preciso ser flexível para praticar yoga?

A flexibilidade não é um requisito para começar no yoga – como muitos acreditam. A prática ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo, independentemente do nível inicial do praticante. Yoga é sobre escutar o seu corpo.

2. Yoga ajuda a perder peso?

Sim. Apesar de não ser seu objetivo central, o yoga pode ajudar na perda de peso, pois cuida de vários fatores que contribuem para o aumento do peso, como ansiedade, sono ruim, má alimentação, metabolismo lento etc.

3. Posso praticar yoga se tiver algum problema de saúde?

Na maioria dos casos, sim. Existem condições de saúde que limitam bastante a movimentação ou a coordenação, sendo necessário sempre seguir as orientações médicas sobre possíveis limitações. Todavia, o yoga é uma prática adaptável e pode ser modificada para atender às necessidades de quem tem problemas de saúde.

4. Qual é a diferença entre yoga e meditação?

Essa é uma das dúvidas mais comuns. O yoga é uma prática que envolve movimentos físicos, posturas e análise da respiração, visando melhorar e integrar o corpo e a mente. A meditação, por sua vez, é uma prática focada no silêncio e na concentração mental, que também pode surgir espontaneamente a partir da abordagem física do yoga.

5. Quantas vezes por semana é recomendado praticar yoga para ver resultados?

O ideal é praticar yoga de 2 a 3 vezes por semana. Com o tempo, se desejar aprofundar sua prática, pode aumentar a frequência. Mas é importante reforçar que os maiores benefícios do yoga são sentidos a longo prazo e a frequência de prática sempre vai ditar a evolução do seu processo.

Por Tayanne Silva