5 penteados práticos e estilosos para o Halloween

Com o Halloween se aproximando, é hora de pensar além das fantasias tradicionais e apostar em penteados criativos que tragam um diferencial ao visual. O cabelo tem um papel essencial na composição do look, ajudando a complementar a produção e deixando o resultado mais autêntico e marcante para as festas temáticas.

Adno Moreira, especialista em penteados e Keune Master Talent, compartilha ideias que permitem reproduzir em casa visuais impressionantes para arrasar nas festas de Halloween deste ano. Confira!

1. Fantasias felinas: gatinhas, leões e tigresas

Para as cacheadas, o hair expert sugere fantasias e penteados que valorizem o volume dos cachos, como leões, gatinhos ou tigresas. Ele recomenda o uso de um definidor de cachos nutritivo, que proporciona maleabilidade e um spray volumador para a raiz. Além disso, as orelhinhas podem ser feitas com os próprios fios de cabelo, com a ajuda de um spray de alta fixação.

Comece com o cabelo limpo e aplique o definidor nos cachos. Você pode usar também um finalizador para ajudar a modelar os fios, como uma cera em spray;

Separe quatro mechas do cabelo: duas à direita e duas à esquerda, perto da parte frontal da cabeça;

Faça, se desejar, uma trança em cada uma dessas mechas. Para um visual mais volumoso, não puxe demais as mechas durante a trança;

Após trançar, enrole as tranças em formato de orelhinhas de gatinho e prenda-as com grampos ou elásticos;

Ajuste as tranças, se as fizer, e use um pouco de spray fixador para garantir que o penteado fique no lugar. Se quiser, adicione um acessório de gatinho para completar o look.

2. Medusa

A fantasia de Medusa é um clássico do mundo da mitologia e uma ótima opção para cabelos longos, cacheados, ondulados ou lisos. Para esse penteado, Adno Moreira indica o uso de finalizadores que ajudem a modelar e dar volume.

Comece com o cabelo limpo e seco. A dica é aplicar um spray texturizador ou um pouco de água para umedecer os fios;

Aplique uma boa quantidade de mousse em todo o cabelo. Isso ajudará a criar volume;

Em seguida, faça tranças ou torções em cada parte do cabelo. Para um visual mais dramático, você pode fazer tranças mais grossas ou deixar os cabelos bagunçados;

Para simular as serpentes, enrole as tranças ao redor da cabeça, como uma coroa. Prenda com grampos conforme necessário, garantindo que fiquem bem fixas;

Use spray fixador para que o penteado dure. Se tiver acessórios de serpente, coloque-os entre as tranças ou ao redor da cabeça.

3. Coringa

O Coringa inspira um dos penteados mais ousados e populares para as festas de Halloween (Imagem: Master1305 | Shutterstock)

O ícone Coringa nunca perde a majestade. Para recriar esse visual, os homens vão precisar de um gel de alta fixação e, se desejarem, um spray colorido verde. Além disso, uma escova e um secador serão úteis para dar volume ao cabelo.

Comece aplicando uma quantidade generosa de gel em todo o cabelo;

Em seguida, com uma escova, penteie-o para trás, criando um efeito molhado;

Para capturar a essência do Coringa, deixe o cabelo levemente bagunçado: amasse algumas mechas para um toque despojado;

Finalize com spray fixador para garantir que o penteado se mantenha durante a noite.

4. Cruella de Vil

Para quem tem cabelos curtinhos, o penteado da Cruella de Vil é uma escolha perfeita! Para os cabelos cacheados, basta aplicar mousse ou um leave-in para ativar os cachos e dar mais definição. Você também pode usar sprays incorporadores.

“Se quiser um toque extra, utilize sprays de tinta colorida para conseguir o efeito bicolor que marca o visual da Cruella. Já para os lisos, mantenha a divisão bem marcada ao meio. Indico a cera em spray para deixar os fios ainda mais suaves e fáceis de modelar. Finalize com um toque de brilho para um efeito radiante”, orienta o cabeleireiro.

Separe o cabelo em duas partes: um lado deve ser preto e o outro lado branco. Se você não tiver cabelo nessas cores, use spray ou tinta temporária para criar o efeito;

Nas cacheadas, coloque mousse ou gel no cabelo, especialmente na parte de trás. Isso ajudará a dar aquele ar dramático da Cruella;

No caso de cabelos lisos, pode apenas aplicar uma cera em spray e um spray de brilho, para deixar os fios radiantes. Um spray volumador ou até mesmo mousse, principalmente na raiz, é uma ótima opção para criar um visual ainda mais estruturado;

Caso deseje prender, no lado branco, faça um coque alto ou um rabo de cavalo. No lado preto, você pode optar por deixar solto ou também fazer um coque.

5. Vampira

A vampira é uma opção clássica para a fantasia de Halloween (Imagem: Kiselev Andrey Valerevich | Shutterstock)

Um look básico, mas com glamour, a clássica fantasia de vampira pode receber um toque especial com ondas despojadas e impactantes. “Para criar essas ondas, você pode usar bobes, que proporcionam um efeito natural e descontraído. Finalize com um spray texturizador, para dar volume e definição, e fixadores”, comenta Adno Moreira.

Antes de tudo, passe um creme de preparação supremo e, em seguida, aplique o spray texturizador;

Você também pode colocar uma generosa quantidade de espuma no cabelo, distribuindo bem com os dedos. Isso ajudará a criar volume e definição nas ondas;

e definição nas ondas; Para ondular, pegue pequenas mechas de cabelo e enrole nos bobes, garantindo que cada mecha tenha a mesma espessura para um resultado uniforme. Enrole na direção que preferir (para fora ou para dentro) para variar o efeito;

Deixe os bobes no cabelo por pelo menos 1 hora ou até que o cabelo esteja completamente seco. Para um efeito ainda mais duradouro, você pode deixá-los por mais tempo;

Com o cabelo solto, use os dedos para soltar e separar as ondas, criando um efeito mais natural e finalize com o mesmo spray do início.

Por Raeesah Salomão