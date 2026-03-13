5 penteados estilosos e fáceis para curtir festivais de música

Festivais de música são uma verdadeira maratona: horas de shows, multidão, muita caminhada entre palcos e um clima que pode variar entre sol forte, chuva e vento. Com a proximidade do Lollapalooza Brasil, que vai reunir milhares de fãs no Autódromo de Interlagos, pensar em penteados que unam estilo e praticidade se torna parte do preparo para aproveitar cada momento do evento.

Mais do que simplesmente prender os fios, os penteados de festival permitem explorar texturas, acessórios e detalhes que ajudam a transformar o cabelo em parte importante da produção. Tranças finas, coques despojados, acabamentos polidos e até toques de brilho na raiz são alguns dos recursos que podem elevar o look sem exigir grandes produções.

“Em eventos como festivais, o ideal é apostar em penteados que tenham personalidade, mas que também sejam práticos para aguentar horas de movimento. A escolha de bons finalizadores e acessórios ajuda a manter o visual no lugar e valoriza ainda mais o resultado”, explica Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede Jacques Janine.

A seguir, reunimos 5 ideias de penteados que combinam estilo e funcionalidade para aproveitar os festivais com conforto e atitude do primeiro ao último show. Confira!

1. Baby braids com cabelo solto

Duas trancinhas finas na parte frontal do cabelo garantem um toque moderno ao visual, enquanto os fios soltos mantêm leveza e movimento (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)

Duas trancinhas finas na parte frontal do cabelo criam um visual moderno e despojado, enquanto o restante dos fios permanece solto. Para reproduzir o penteado, separe duas pequenas mechas próximas à risca central e faça tranças delicadas, prendendo as pontas com elásticos discretos. Nas tranças, vale aplicar spray fixador de fixação leve para ajudar a alinhar os fios e manter a definição por mais tempo.

Para deixar o visual mais interessante, pequenos piercings de cabelo ou argolinhas metálicas podem ser aplicados nas tranças, criando um detalhe marcante no penteado. “As baby braids são uma forma simples de transformar o visual e trazer personalidade ao look de festival sem exigir muita manutenção. É um penteado fácil de fazer e que funciona bem em diferentes tipos de cabelo”, explica Mauricio Pina.

Sugestão de produto: Anel de Cabelo Pearl ProArt.

2. Coque alto com mechas frontais

Com um coque preso no topo da cabeça, o penteado garante conforto durante longas horas e ganha leveza com mechas soltas que suavizam o visual (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)

O coque alto é uma escolha prática para festivais, pois mantém o cabelo preso e confortável ao longo do dia. Para fazer o penteado, prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo alto no topo da cabeça e torça os fios formando um coque, fixando com grampos. Deixe algumas mechas frontais soltas para criar um efeito mais leve e natural. Para um acabamento ainda mais estiloso, também é possível modelar os baby hairs próximos à testa com ajuda de uma escova pequena ou pente fino, criando desenhos delicados na raiz.

Para garantir que o penteado permaneça intacto ao longo de horas de shows e movimento, finalize com spray fixador de média ou alta fixação. “Coques são ótimos aliados para eventos longos porque ajudam a manter o cabelo no lugar e ainda permitem variações que deixam o visual mais moderno e personalizado”, comenta o diretor artístico.

Sugestão de produto: Hair Spray Extra Forte Charming.

3. Franja polida estilo slick

A franja com acabamento polido cria um efeito elegante e contemporâneo, destacando o rosto e valorizando maquiagem e acessórios (Imagem: Alones | Shutterstock)

A franja modelada com acabamento polido cria um visual marcante e moderno. Para reproduzir o efeito, separe a parte frontal do cabelo e aplique uma pequena quantidade de cera para alinhar os fios próximos à raiz, utilizando um pente fino ou escova pequena para criar o acabamento liso e estruturado. O restante do cabelo pode ficar preso em um rabo de cavalo, coque ou meio preso. “O efeito polido na parte frontal traz um ar contemporâneo ao visual e ajuda a destacar a maquiagem e os acessórios”, afirma Mauricio Pina.

4. Half bun com textura

Com parte dos fios presos em um pequeno coque no topo da cabeça, o visual combina praticidade e movimento, mantendo o restante do cabelo solto e cheio de leveza (Imagem: thelavrova | Shutterstock)

O half bun é um meio preso com coque alto que mistura praticidade e estilo. Para criar o penteado, separe a metade superior do cabelo, prenda em um rabo de cavalo no topo da cabeça e torça os fios formando um pequeno coque. O restante do cabelo pode ficar solto, com ondas naturais ou textura suave. Para potencializar esse efeito, aplique uma mousse no comprimento, que ajuda a dar mais volume e movimento aos fios. “Esse penteado é versátil e funciona bem em diferentes tipos de cabelo, além de manter parte dos fios soltos sem perder o conforto”, explica o profissional.

5. Raiz com brilho ou glitter

O brilho aplicado na divisão dos fios cria um ponto de destaque no visual e adiciona um toque divertido e cheio de personalidade ao penteado (Imagem: Denis OREA | Shutterstock)

Aplicar glitter na raiz do cabelo é uma forma simples de transformar qualquer penteado em um visual de festival. Para reproduzir o efeito, faça uma risca central ou lateral e aplique o brilho ao longo da divisão dos fios. Antes disso, vale usar um spray de brilho para iluminar o cabelo e ajudar a destacar ainda mais o efeito do glitter. O resultado pode acompanhar diferentes estilos, como cabelo solto, tranças ou rabos de cavalo. “O brilho na raiz cria um ponto de destaque no visual e traz o clima de festival de forma rápida e divertida”, finaliza Mauricio Pina.

Sugestão de produto: Spray de Brilho Gloss Eu Amo Charming.

Por Marcela Pedrassoli