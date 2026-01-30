5 penteados com piranhas de cabelo para enfrentar o verão com estilo

No verão, manter o cabelo solto pode se transformar em uma verdadeira prova de resistência. Pensando nisso, alguns acessórios se tornam grandes aliados para criar produções lindas, práticas e fáceis de serem reproduzidas. Com as escolhas certas, é possível alcançar um visual com acabamento profissional sem precisar sair de casa.

Valéria Lombardi, hairstylist do salão Jacques Janine, apresenta sugestões de finalizações que dialogam com a febre das piranhas de cabelo, acessório que domina a temporada de verão. Versáteis e cheias de personalidade, elas aparecem em versões que vão das mais minimalistas, perfeitas para as adeptas do visual clean, até opções coloridas, ideais para quem gosta de ousar na produção. Confira!

1. Coque clássico para quem prefere um penteado mais básico

Para agradar às adeptas do visual clean girl, o coque salva nos dias de calor e entrega um resultado elegante e atemporal. Além de prático, ele ganha um charme extra quando finalizado com uma piranha, que ajuda a manter tudo no lugar sem esforço.

Para reproduzir em casa, Valéria Lombardi recomenda aplicar uma pequena quantidade de mousse modelador nos fios levemente úmidos ou secos, espalhando bem do comprimento às pontas. Em seguida, prender o cabelo em um rabo de cavalo e torcer os fios até formar um coque simples.

Depois, prender o coque com um elástico e finalizar com uma piranha metálica, deixando o visual alinhado, confortável e perfeito para atravessar o dia com estilo, mesmo nas altas temperaturas. “Uma piranha preta básica se integra ao visual de forma discreta e sofisticada, reforçando a estética clean”, observa Valéria Lombardi.

Sugestão de produto: piranha Metal Black Nuvem ProArt.

2. Franja presa com mini-acessórios

Para quem ama um toque fofo e prático no dia a dia, prender a franja com piranhas de cabelo pequenas é um truque simples que muda totalmente a expressão do look e ainda ajuda a enfrentar o calor com mais conforto. Comece com o cabelo seco e siga o risco que você costuma usar. Separe duas mechas frontais finas, uma de cada lado. Se quiser um efeito mais alinhado, penteie as mechas para trás, delicadamente, com os dedos ou com uma escovinha.

Em seguida, prenda cada uma delas com uma piranha pequena, posicionando um pouco acima da linha das sobrancelhas ou na altura das têmporas, do jeito que ficar mais natural para o seu formato de rosto, e ajuste a simetria para que os dois lados fiquem equilibrados.

“Para finalizar e dar aquele acabamento de cabelo bem cuidado, borrife um spray finalizador no comprimento e nas pontas, mantendo uma certa distância e evitando a raiz”, sugere a hairstylist, que afirma: “O resultado é um visual leve para dias quentes, com um detalhe de acessório que deixa tudo mais charmoso”.

Sugestão de produto: spray de Brilho Gloss Eu Amo Charming.

3. Parece difícil, mas não é: trança-bolha!

A trança bolha é uma opção moderna e cheia de personalidade para quem quer fugir do óbvio. Para começar, prenda o cabelo em um rabo de cavalo médio ou alto, garantindo que ele fique bem alinhado, já que esse será o ponto de destaque do visual. Siga formando a trança bolha ao longo do comprimento, prendendo o cabelo em pequenos intervalos com elásticos finos e, com os dedos, puxando levemente as laterais de cada seção para criar o efeito arredondado característico. Para finalizar e trazer uma cor ao penteado, prenda uma piranha metálica no comprimento da trança.

O meio preso funciona tanto para o dia a dia quanto para produções mais arrumadas (Imagem: New África | Shutterstock)

4. Meio preso: funcional para o verão

O meio preso é aquele penteado coringa que funciona tanto para o dia a dia quanto para produções mais arrumadas, além de ser uma ótima alternativa para aliviar o calor sem abrir mão do cabelo solto. Para reproduzir, comece separando a parte superior dos fios, desde a altura das têmporas até o topo da cabeça, mantendo o restante do cabelo solto.

Em seguida, leve essa mecha para trás e prenda com uma piranha, ajustando o volume conforme o seu gosto, seja mais polido ou com um leve efeito despojado. Com os fios bem alinhados, a especialista do Jacques Janine, Valéria Lombardi, recomenda que seja borrifado algum spray para ajudar no controle e garantir mais fixação, sempre mantendo uma distância segura para não pesar.

“O spray entra como aliado para manter o penteado intacto ao longo do dia, enquanto a piranha adiciona praticidade e um toque de estilo, resultando em um visual fresco, elegante e perfeito para os dias quentes”, conta Valéria Lombardi.

5. Trança embutida unindo conforto e estilo

A trança embutida é um clássico que atravessa temporadas e funciona perfeitamente nos dias de calor, já que mantém os fios presos, organizados e com mais conforto ao longo do dia. Para começar, aplique shampoo a seco na raiz, especialmente no topo da cabeça e na região frontal, para absorver a oleosidade, dar textura aos fios e facilitar o trançado.

Depois, penteie suavemente para distribuir o produto e separe o cabelo em três mechas no topo da cabeça, iniciando a trança embutida sem apertar demais. Conforme for incorporando novas mechas ao longo do comprimento, mantenha a trança próxima ao couro cabeludo até chegar à altura desejada. Para finalizar, prenda o restante do cabelo com uma piranha, criando um acabamento prático e moderno. O resultado é um visual funcional, fresco e cheio de estilo para enfrentar as altas temperaturas.

Por Leticia Baggio