5 passos para melhorar a autoestima com a energia de Pombagira

A energia de Pombagira está profundamente ligada ao poder pessoal, à sensualidade consciente e à valorização de si. Trabalhar essa força não tem a ver apenas com espiritualidade, mas com assumir o próprio valor sem culpa. Se você quer fortalecer sua autoestima, estes passos podem te ajudar a acessar essa potência. Confira!

1. Reconheça o seu valor sem pedir permissão

Pombagira ensina que você não precisa da validação de ninguém para se sentir suficiente. Comece observando suas qualidades, suas conquistas e tudo o que você já superou. Pare de se diminuir para caber em espaços que não o(a) valorizam.

2. Cuide da sua imagem como um ritual de poder

A forma como você se apresenta ao mundo impacta diretamente sua autoestima. Use roupas que a façam se sentir bonito(a), invista no autocuidado e transforme isso em um momento sagrado.

3. Aprenda a dizer “não” sem culpa

Um dos principais ensinamentos dessa energia é o limite. Quando você diz “não” para o que te desrespeita, automaticamente diz “sim” para você. Autoestima também é saber se proteger.

Dançar pode ajudar a fortalecer a autoestima e aumentar a autoconfiança (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Conecte-se com sua sensualidade de forma presente

Sensualidade não é sobre agradar o outro — é sobre se sentir vivo(a) no próprio corpo. Dance, olhe-se no espelho, se permita sentir prazer em ser quem você é. Esse contato fortalece sua autoconfiança de dentro para fora.

5. Pratique um ritual de conexão com sua força feminina

Acenda uma vela vermelha ou preta, coloque uma música que te empodere e mentalize sua versão mais segura e confiante. Converse com sua própria energia, reafirme seu valor. A espiritualidade aqui funciona como um espelho da sua força interior.