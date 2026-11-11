5 países da Europa que ficam mais bonitos no outono para conhecer ainda neste ano

Enquanto o Brasil vive a primavera, os países da Europa estão no outono, estação que começa em setembro e termina em dezembro. Nesse período, as temperaturas começam a cair, os dias ficam mais curtos e as paisagens passam por uma transformação. As folhas das árvores ganham tons de amarelo, laranja, vermelho e marrom, criando cenários que parecem pinturas. Parques, florestas, montanhas e ruas históricas ficam ainda mais charmosos, atraindo turistas interessados em conhecer o continente sob uma perspectiva diferente.

Além das mudanças na vegetação, o outono europeu costuma apresentar temperaturas mais agradáveis para caminhadas e passeios ao ar livre, especialmente no início da estação. O clima varia conforme a região, com dias ensolarados, chuvas e, em alguns destinos, as primeiras nevascas nas áreas montanhosas. Em novembro, parte das árvores já perdeu suas folhas, mas os cenários continuam atraentes.

Para quem pretende viajar ainda em 2026, alguns países oferecem uma combinação de natureza, cultura, gastronomia e atrações históricas que tornam a experiência especial. Confira!

1. Suíça

No outono, a região de Engadina, na Suíça, ganha tons deslumbrantes (Imagem: Nature.Observer | Shutterstock)

Localizada na Europa Central, a Suíça é conhecida por suas montanhas, lagos de águas cristalinas e vilarejos que parecem ter saído de contos de fadas. Durante o outono, as paisagens ganham tons dourados e avermelhados, criando um contraste com os picos dos Alpes, que podem apresentar neve.

Um dos destinos mais encantadores é Lucerna, cidade cercada por montanhas e banhada pelo Lago dos Quatro Cantões. Os visitantes podem caminhar pelo centro histórico, conhecer a famosa Ponte da Capela e fazer passeios de barco para admirar a paisagem.

Outra região que merece destaque é Engadina, onde as florestas de larícios ficam douradas, especialmente em outubro. Para quem viaja em novembro, vale considerar que parte das árvores já terá perdido suas folhas, mas os lagos, as montanhas e as cidades históricas continuarão oferecendo belas paisagens.

2. Alemanha

Na Floresta Negra, na Alemanha, é possível fazer passeios para apreciar a bela paisagem outonal (Imagem: YesPhotographers | Shutterstock)

Situada na Europa Central, a Alemanha é um dos destinos mais interessantes para quem deseja conhecer florestas coloridas, castelos históricos e pequenas cidades durante o outono. Nessa época, as árvores ganham tonalidades de amarelo, laranja e vermelho, transformando parques e áreas naturais em cenários impressionantes.

A Floresta Negra, localizada no sudoeste do país, é uma das principais atrações, com trilhas, cachoeiras, lagos e vilarejos tradicionais cercados pela vegetação. Na Baviera, ao sul, o Castelo de Neuschwanstein chama a atenção por sua arquitetura e localização entre montanhas e florestas.

Outra opção é visitar a região de Allgäu, conhecida pelas paisagens alpinas e pelos pequenos povoados. O outono também é marcado por pratos típicos preparados com ingredientes da estação, como cogumelos, maçãs e abóboras.

3. França

Estrasburgo, na França, permite caminhar por bairros históricos enquanto aprecia a paisagem de outono (Imagem: Kampon | Shutterstock)

Localizada na Europa Ocidental, a França oferece muito mais do que os monumentos famosos de Paris. Durante o outono, regiões como a Alsácia, no nordeste do país, ficam especialmente charmosas, com vinhedos coloridos, ruas de pedra e construções tradicionais de madeira. Cidades como Colmar e Estrasburgo são ótimas opções para conhecer a arquitetura local, visitar mercados e caminhar por bairros históricos.

Outro destino que merece atenção é o Vale do Loire, conhecido pelos castelos cercados por jardins e extensas áreas verdes. O Castelo de Chambord, por exemplo, fica próximo a florestas que apresentam diferentes tonalidades ao longo da estação. Na Borgonha, os visitantes podem conhecer cidades históricas, como Dijon e Beaune, além de explorar paisagens rurais e vinhedos que ganham tons dourados e avermelhados antes do inverno.

4. Itália

Na Itália, Toscana é um dos destinos mais procurados no outono devido aos atrativos da época (Imagem: stefano cellai | Shutterstock)

Situada no sul da Europa, a Itália reúne cidades históricas, montanhas, vinhedos e paisagens rurais que ganham um charme especial durante o outono. Uma das regiões mais procuradas nessa época é a Toscana, no centro do país, conhecida pelas colinas, plantações de uvas, oliveiras e construções medievais. Cidades como Florença, Siena e San Gimignano oferecem atrações culturais, igrejas históricas e ruas que convidam a longas caminhadas.

Na região de Chianti, os vinhedos mudam de cor, formando paisagens em tons de amarelo, laranja e vermelho. Para quem prefere montanhas, as Dolomitas, no norte da Itália, apresentam florestas douradas, lagos e picos rochosos que podem receber as primeiras nevascas. Além disso, a estação é marcada por ingredientes típicos, como castanhas, cogumelos e trufas, presentes em diferentes pratos da culinária italiana.

5. Áustria

Em Viena, capital da Áustria, vale a pena passear pelos jardins do Palácio de Schönbrunn e apreciar a paisagem de outono (Imagem: Mistervlad | Shutterstock)

Localizada na Europa Central, a Áustria é conhecida por suas paisagens alpinas, cidades históricas e construções que preservam séculos de tradição. Durante o outono, o país ganha uma atmosfera especial, com árvores coloridas, montanhas e vales que oferecem belas vistas. Viena, a capital, é uma ótima opção para quem deseja combinar passeios culturais com caminhadas por parques e jardins, como os do Palácio de Schönbrunn.

Outra cidade que merece destaque é Salzburgo, famosa por sua arquitetura barroca, pelas ruas históricas e pelas montanhas que cercam a região. Para os amantes da natureza, o Vale de Wachau, às margens do Rio Danúbio, reúne vinhedos, castelos e pequenos vilarejos, como Dürnstein e Spitz. Nessa região, as encostas ganham tonalidades douradas durante a estação, tornando os passeios ainda mais interessantes.