5 países com praias paradisíacas para conhecer nas próximas férias

Poucas experiências superam a sensação de mergulhar em águas transparentes diante de uma paisagem de tirar o fôlego. Ao redor do mundo, alguns lugares se tornaram sinônimo de mar cristalino, areia clara e cenários que parecem irreais. Para quem já sonha com a próxima viagem, reunimos cinco países que abrigam algumas das praias mais deslumbrantes do planeta. Confira!

1. Barbados

Cercada por paredões rochosos e voltada para o Atlântico, a Bottom Bay é um dos cenários mais fotogênicos da ilha (Imagem: Simon Dannhauer | Shutterstock)

Refúgio caribenho de natureza exuberante, essa ilha reúne desde enseadas tranquilas até trechos de mar mais bravio na costa leste. Nesse lado voltado para o Atlântico, fica a Bottom Bay, na paróquia de Saint Philip, definida por falésias de calcário de cerca de 30 metros e uma ampla faixa de areia coralina. Coqueiros completam a paisagem fotogênica, que atrai quem busca cenários paradisíacos e privacidade.

Por ser pouco urbanizada, a praia praticamente não tem estrutura comercial, e o acesso costuma ser feito por uma escadaria escavada na rocha. Um alerta importante: as ondas ali tendem a ser fortes e existem correntes que podem arrastar o banhista, o que torna o local mais indicado para caminhadas, contemplação e banhos de sol do que para nadar.

2. Tailândia

O litoral tailandês espalha milhares de praias entre o Mar de Andaman e o Golfo da Tailândia (Imagem: fokke baarssen | Shutterstock)

Palco de paisagens que já estamparam o cinema, o litoral tailandês encanta pela variedade. O país tem mais de 1.400 ilhas e milhares de praias espalhadas entre o Mar de Andaman e o Golfo da Tailândia, cada região com uma atmosfera própria. No arquipélago de Phi Phi, a Maya Bay é o grande cartão-postal: águas azul-turquesa protegidas por falésias formam um visual único no mundo.

O local ficou mundialmente conhecido por ter sido cenário do filme “A Praia”, estrelado por Leonardo DiCaprio. Depois de anos fechada para recuperação ambiental, a baía reabriu com regras rígidas de visitação. Nas proximidades, Krabi e Phuket completam o roteiro com falésias imponentes e mar quente.

3. Filipinas

As Filipinas estão entre os países com praias paradisíacas mais procurados pelos viajantes (Imagem: Sean Hsu | Shutterstock)

Ainda pouco explorado por brasileiros, esse arquipélago asiático guarda alguns dos cenários mais surpreendentes da região. Em El Nido, no norte da ilha de Palawan, altas falésias cobertas de vegetação se erguem abruptamente do mar, ao lado de praias de areia branca e lagoas de água azul-turquesa. A área faz parte de uma reserva natural protegida, reconhecida pela grande diversidade biológica.

A bordo de um barco ou caiaque, o visitante descobre lagoas secretas encaixadas entre formações calcárias, recifes de coral repletos de vida e enseadas de águas quentes. Vale lembrar que boa parte das praias mais bonitas fica em pequenas ilhas ao redor, acessíveis por passeios de barco.

4. México

O México reúne praias paradisíacas, cenotes e recifes de coral (Imagem: Jess Kraft | Shutterstock)

No coração do Caribe, a Península de Yucatán concentra um dos litorais mais desejados das Américas. Com mais de mil quilômetros de costa, a região combina praias de areia branca, águas turquesa, selva tropical, recifes de coral e vestígios da civilização maia distribuídos por diversos destinos.

Cancún se destaca pela infraestrutura de resorts e vida noturna, enquanto Tulum une ruínas à beira-mar, ambiente wellness e cenotes, e Cozumel é referência em snorkeling e mergulho. Os cenotes — piscinas naturais abastecidas por rios subterrâneos — são um dos programas imperdíveis da área. A herança maia, presente em sítios como Chichén Itzá, agrega história ao roteiro de praia.

5. Austrália

Acessível apenas por barco, hidroavião ou helicóptero, a Whitehaven Beach exibe uma das areias mais brancas do mundo (Imagem: Anna LoFi | Shutterstock)

Guardando uma das areias mais brancas do mundo, o litoral australiano surpreende até os viajantes mais experientes. Na Whitehaven Beach, que se estende por cerca de sete quilômetros ao longo da Whitsunday Island — a maior das 74 ilhas Whitsunday —, a areia é composta por 98% de sílica, o que a torna extremamente fina e macia.

Um detalhe curioso é que esse material não retém calor, permitindo caminhar descalço mesmo nos dias mais quentes. Localizada no coração da Grande Barreira de Corais, a praia só é acessível por barco, hidroavião ou helicóptero, o que ajuda a preservar seu cenário intocado.